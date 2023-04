Com gols de Pedrinho e Marlon Martins, São José busca empate fora de casa

Águia do Vale ocupa a 2ª colocação do grupo com 4 pontos

Na tarde deste sábado, 01, o São José Esporte Clube empatou com o Grêmio Prudente, fora de casa, em 2 a 2. Águia do Vale buscou uma desvantagem de dois gols na segunda etapa. Equipe se encontra na 2ª colocação do grupo com quatro pontos.

O jogo

O São José foi a campo escalado pelo técnico Ricardo Costa com Ariel, Luis Dario, Caio Cesar (capitão), Matheus Abreu e Rafael Verrone; Pedro Favela, Pedrinho e Nicholas; Wendell Jr, Wendel Barros e Lorran.

A partida começou com as duas equipes se estudando e administrando energia por conta do calor de 33º. A primeira grande oportunidade surgiu dos pés de Nicholas, que em cobrança de falta, obrigou Luiz, goleiro do Grêmio Prudente a fazer ótima defesa e impedir o gol.

Logo aos 8 minutos, o técnico Ademir Fesan teve que promover uma substituição em sua equipe, Assuério sentiu dores e deu lugar a Gabriel, que entrou com a camisa 21.

Em uma sequência de três escanteios seguidos, o Grêmio Prudente conseguiu abrir o placar. Após desvio a bola ficou viva dentro da pequena área, Freire se aproveitou e empurrou para as redes, 1 a 0.

As melhores jogadas da Águia do Vale surgiam pelo lado esquerdo na dobradinha Wendel Barros e Rafael Verrone. O camisa 11 cruzou, Lorran dominou ajeitando para Wendel Jr que de calcanhar quase empatou o jogo.

Campeonato Paulista série A3 – 3ª rodada – 2ª fase

Aos 34 minutos o Grêmio Prudente ampliou a vantagem. No cruzamento que veio da direita, Édipo passou de peito para Luquinha que finalizou sem chances para Ariel, 2 a 0.

No final da primeira etapa, Cesinha deu uma cotovelado em Luis Dario, o arbitro viu a agressão e expulsou o jogador do Grêmio Prudente. Ainda nos acréscimos, Lorran, soltou de fora da área, mas a bola foi nas mãos do goleiro.

Durante o intervalo as duas comissões técnicas mudaram as equipes. No São José, Léo Machado entrou no lugar de Dário. Já nos donos da casa, Édipo saiu para a entrada do zagueiro Félix.

O segundo tempo começou com a Águia do Vale indo ao ataque. Se aproveitando da vantagem numérica, a equipe joseense trocava passes, mas sem levar perigo a meta defendida por Luiz.

Aos 8 minutos, Wendel Barros invadiu a área e cruzou rasteiro para trás, Pedrinho chegou finalizando de primeira e fez o gol, diminuindo a diferença no placar.

Grêmio Prudente 2 x 2 São José Esporte Clube

Logo após o gol, o técnico Ricardo Costa mexeu duas vezes, saíram Lorran e Pedro Favela, para as entradas de Marlon Martins e Vinicius Barba.

A equipe segui pressionando. Wendel Barros mais uma vez foi a linha de fundo e cruzou buscando Marlon, o goleiro Luiz saiu mal e soltou a bola no pé do Léo Machado, que chutou para fora.

Em cobrança de falta ensaiada, Pedrinho rolou para Wendell Jr que chutou firme para a defesa do goleiro.

Na busca do empate, o técnico Ricardo Costa promoveu mais duas substituições primeiro Samuel Balbino no lugar de Wendel Barros. Depois, Roni foi a campo na vaga de Nicholas.

A Águia do Vale insistia nos cruzamentos buscando Wendell Jr e Marlon, que não conseguiam ganhar da defesa. E foi assim que a equipe chegou ao segundo gol, aos 38, em outro cruzamento, Pedrinho finalizou da entrada da área a bola desviou no zagueiro e sobrou para Marlon Martins empatar, 2 a 2.

A partir daí virou pressão total do São José, praticamente um ataque contra defesa, com a posse ficando no último terço do campo. A Águia lutou até o fim, mas não conseguiu virar o jogo. Final da partida 2 a 2.

O São José volta a campo no próximo sábado, 8, novamente contra o Grêmio Pudente, desta vez no estádio Martins Pereira, às 19h, pela 4ª rodada da segunda fase do Campeonato Paulista da Série A3.

