Frutas exóticas que vale a pena degustar pelo menos uma vez em sua vida

A fruta agora está disponível o ano inteiro. Elas são deliciosas, e ajudam o corpo a ficar mais saudável. Mas agora há tantas frutas excitantes e exóticas disponíveis para nós que é difícil escolher. Portanto, compilamos para você uma lista de 10 frutas exóticas que você deve experimentar.

1. Goiabada

Esta fruta brasileira é rica em vitaminas A, B e C, fibras, bem como proteínas e gorduras, cálcio, fósforo e ferro. O sabor da goiaba pode variar de muito azedo a doce adocicado, dependendo de quão madura a fruta está. Quanto às propriedades benéficas da fruta, a goiaba tem efeitos antimicrobianos, bactericidas e antiespasmódicos, melhora o tônus corporal e restaura a força. Você pode comer goiabas simplesmente cortando a fruta, ou pode fazer um suco, batido, xarope, geléia ou salada com elas.

2. A platônia é insignificante

(Lat. Platonia insignis) ou bacuri é uma grande árvore (até 40 m) encontrada nas florestas tropicais do Brasil e do Paraguai. A fruta é do tamanho de uma laranja, com uma crosta amarela espessa que exala látex amarelo quando prensada. A casca contém látex em grandes quantidades! No interior há uma polpa branca pegajosa que tem um sabor agradável, azedo e doce. A formação da fruta é de dezembro a maio. A fruta é rica em fósforo, ferro e vitamina C.

3. Jaboticaba

A pátria desta planta exótica, amante do calor, é considerada a América do Sul, mais especificamente, o Brasil. A existência da jabuticaba nesta região é conhecida desde o século XVII.

Os frutos são redondos e atingem 3-4 cm de diâmetro. Os frutos não maduros são verdes, mas os maduros são púrpura profunda ou cor de borgonha brilhante (algo que lembra uvas ou groselhas pretas grandes).

A casca é espessa e amarga (devido ao seu teor de tanino), portanto é principalmente o interior do bago que é comido.

O interior da baga é gelatinoso e transparente, de cor branca. Tem 2-4 grainhas. A carne tem um sabor doce ou agridoce e pode ser ligeiramente adstringente.

4. Maracujá

Nos países de língua inglesa, esta fruta é chamada de “fruto da paixão”. O maracujá suculento contém proteínas, carboidratos, fibras, vitaminas A, grupo B, C e E, assim como muitos macro e micronutrientes. O maracujá é recomendado para uso em doenças do sistema cardiovascular e do fígado, para perda de peso e como antimicrobiano e antipirético. Além disso, a fruta pode acalmar o corpo e ajudá-lo a dormir. Você pode apreciar o maracujá fresco, bem como fazer dele um suco ou smoothie.

5. Mangostão

O mangostão é chamado de “rei das frutas tropicais”. Seu sabor é bastante sutil e doce, lembrando algo entre uma uva e um pêssego. A fruta do mangostão contém fibras, carboidratos, vitaminas B, C, e E, potássio, cálcio e outros elementos úteis. O mangostão é usado como antiviral e antipirético, útil para a visão e os rins, alivia a fadiga e retarda o processo de envelhecimento.

6. Lychee

E esta é uma fruta muito doce, também chamada de “ameixa chinesa”. A lichia contém carboidratos, fibras, vitaminas B, C e E, potássio, magnésio e outras substâncias úteis. Você pode usar esta fruta para a prevenção de doenças cardiovasculares, matar a sede, melhorar o sistema digestivo e a perda de peso. Além disso, sabe-se que a lichia é o afrodisíaco mais forte.

7. Karambol

Outro nome para a carambola é a fruta estrela. Karambol contém carboidratos, ácidos orgânicos, potássio, fósforo, ferro, sódio, cálcio, vitaminas C, B, e E, e outras substâncias biologicamente ativas. Esta fruta melhora o apetite, mata a sede, diminui a pressão sanguínea e remove o álcool do corpo. Da carambola, você pode fazer uma salada, sobremesa, geléia ou suco.

8. Jackfruit

Esta fruta tem uma polpa doce e um cheiro muito agradável. Esta fruta contém carboidratos, proteínas, vitamina A, potássio, cálcio e fósforo. Você pode comer Jackfruit sozinho ou em combinação com sorvete, vários doces ou outras frutas. A polpa desta fruta pode se tornar um recheio para tortas.

9. Feijoa

Você pode apreciar o sabor da feijoa tanto fresca quanto em suco, geléia e salada derivada da fruta. A fruta contém carboidratos, vitaminas B, e C, potássio, fósforo, ferro e iodo. Note-se também que a feijoa merece ser consumida para o tratamento de doenças da tireóide, gastrite e pielonefrite, para a prevenção de infecções virais.

10. Fruto do dragão

A Pitahaya, ou fruto do dragão, assemelha-se a uma vasta maçã rosa brilhante. A polpa branca da fruta tem gosto de uma combinação de melancia e morangos. A pitahaya contém fibras, vitaminas B e C, potássio, cálcio, ferro e fósforo. A propósito, o valor calórico desta fruta é muito baixo, portanto, para aqueles que querem perder peso, esta é uma ótima opção alimentar.

Imagem de Jose Paulo por Pixabay