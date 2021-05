5 pratos de comida que levam cerveja e são deliciosos

Do copo para a panela, veja as melhores receitas com uma das bebidas mais amadas pelos brasileiros

Quer incrementar seus pratos e dar ainda mais sabor a eles? Inclua cervejas na sua lista de ingredientes. Não, não é para acompanhar a comida: é para fazer parte dela. Veja receitas que contém cerveja no preparo e se delicie. Temos uma surpresa no final!

1. Peito de frango com molho de cerveja e ervilha

Ingredientes:

8 filés de peito de frango

1 xícara (chá) de ervilhas frescas

1 xícara (chá) de cerveja preta

1 colher (sopa) de farinha de trigo

1/2 cebola ralada

Sal e pimenta a gosto

2 colheres (sopa) de manteiga

Modo de preparo:

Cozinhe as ervilhas em água fervente com sal por cinco minutos, escorra e reserve. Em fogo médio, aqueça uma frigideira grossa, acrescente metade da manteiga e grelhe os filés por 2 minutos de cada lado ou até dourar. Transfira para uma travessa e mantenha os filés aquecidos.

Ainda na mesma frigideira, refogue a cebola no restante da manteiga por cerca de três minutos e polvilhe a farinha, mexendo sem parar. Após um minuto, acrescente a cerveja e a ervilha e continue mexendo. Regue os filés de frango e sirva imediatamente.

2. Carne de panela com cerveja preta

Ingredientes:

1 kg de carne bovina em cubos

1 lata de cerveja preta

1 kg de batatas

1 lata de molho de tomate

2 tabletes de caldo de carne ou legumes

2 colheres (sopa) de óleo

Sal e pimenta

Modo de preparo:

Primeiramente, tempere a carne com sal e pimenta. Aqueça o óleo na panela de pressão e doure a carne, virando os cubos para dourar igualmente. Adicione o molho de tomate, o caldo e a cerveja, tampe e, após pegar pressão, mantenha o cozimento por 40 minutos.

Libere a pressão, abra a panela e retire a carne. Reserve. Acrescente as batatas ao caldo, tampe e cozinhe por mais 15 minutos após a panela pegar pressão. Sirva com a carne e o caldo.

3. Costelinha suína com abóbora e cerveja na pressão

Ingredientes:

1 kg de costelinha suína cortada em pedaços

500 g de abóbora com casca em cubos grandes

1 lata de cerveja clara (350 ml)

2 cebolas médias picadas

3 colheres (sopa) de óleo

1 xícara (chá) de caldo de carne fervente

4 dentes de alho cortados em cubos

3 colheres (sopa) de molho de mostarda

½ pimenta dedo-de-moça sem sementes picada

1 colher (sopa) de alecrim picado

Sal e pimenta-do-reino

Modo de preparo:

Tempere a costelinha com o sal, a pimenta, a mostarda, o alho e o alecrim e reserve. Aqueça o óleo em fogo alto na panela de pressão, junte a costelinha e frite até dourar. Acrescente a cebola e a pimenta à panela e refogue.

Em seguida, adicione o caldo e a cerveja e misture. Tampe e cozinhe em fogo médio por 12 minutos após a panela pegar pressão. Passado o tempo, abra cuidadosamente a panela após retirar a pressão e verifique se a carne está macia.

Acrescente a abóbora, tampe novamente e cozinhe por mais 3 minutos, contados a partir do início do tempo de pressão. Sirva em seguida.

4. Picadinho de filé-mignon na cerveja

Ingredientes:

1 kg de filé-mignon em cubinhos

350 ml de cerveja clara

1 cebola pequena picada

3 colheres (sopa) de manteiga

1 cenoura grande ralada fino

3 dentes de alho triturados

Sal e pimenta-do-reino

Modo de preparo:

Em fogo médio, refogue a cebola, a cenoura e o alho na manteiga até dourarem bem. Junte a carne e refogue por mais cinco minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto. Acrescente a cerveja e misture. Cozinhe até o molho reduzir, entre 20 e 30 minutos, e sirva a seguir.

5. Bolo de chocolate com cerveja e açúcar mascavo

Ingredientes:

3 xícaras (chá) cheias de farinha de trigo

4 ovos

500 g de açúcar mascavo

1 lata de cerveja escura amarga (não dá certo com cerveja clara)

4 colheres (sopa) de cacau em pó

250 g de manteiga em temperatura ambiente

1 colher (sopa) de fermento em pó

Modo de preparo:

Misture o açúcar e a manteiga e bata na batedeira até a mistura ficar cremosa. Adicione os ovos um a um, batendo novamente a cada vez que um ovo for colocado. Sem parar de bater, acrescente a farinha e o cacau, intercalando com a cerveja, e, por fim, incorpore delicadamente o fermento.

Despeje delicadamente a massa em um recipiente untado com manteiga e polvilhado com chocolate em pó. Leve ao forno preaquecido em 180 °C por cerca de 40 minutos. Após esfriar, desenforme e sirva gelado.