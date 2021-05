Regata nadador: 7 dicas de looks com a peça

Versátil, esse tipo de camiseta é ótima para praticar esportes, mas também pode estar em outras composições cheias de estilo

A blusa regata é uma daquelas peças básicas que todo mundo deve ter no guarda-roupas. Perfeita para os dias de calor e também um dos itens para esportes mais indispensáveis, ela é um coringa que pode ser usado tanto de noite quanto de dia.

O estilo nadador tem um corte diferente atrás, com modelagem em forma de trapézio. Por isso, deixa uma parte maior das costas à mostra e os looks mais fresquinhos e cheios de estilo. Você pode optar por peças mais justinhas ou soltas, dependendo da sua preferência e ocasião.

A seguir, fizemos uma lista com algumas inspirações de composições com a regata nadador. Uma dica é ter várias cores nesse estilo, para aproveitar essa versatilidade em vários momentos diferentes. O quão informal será o look depende, basicamente, das outras peças que farão parte dele.

Larguinha, com top ou sutiã à mostra

Essa combinação é perfeita para aqueles dias mais quentes, que você não quer usar nada que fique grudado ao corpo. Com um top, fica perfeito para uma corrida ou ida à academia. No entanto, como um sutiã mais bonito, de renda, por exemplo, pode compor um look sexy até para ir para uma balada mais descolada.

Com frases divertidas ou de luta

As regatas nadador com frases também são as preferidas de quem gosta de desfilar por aí exibindo frases de luta ou com aquele ar leve e engraçado na camiseta. As frases, por si só, dão o tom da composição.

É o tipo de peça que vai muito bem com short e calça jeans. Se a intenção é ser descolado, você também pode usar acessórios coloridos ou cheios de estilo, como um tênis colorido ou um colar maior.

Com saia ou calça de alfaiataria

Quem foi que disse que a regata não pode fazer parte de um visual mais chique? Pois o contraste da peça que deixa as costas e parte do busto à mostra fica ótima com peças mais finas. A combinação é incrível para montar looks um pouco mais formais, que podem servir até mesmo para aquela reunião de trabalho no meio da tarde.

É lógico que não estamos falando daquela regata esporte que você usa para malhar, mas de peças que têm o mesmo corte da regata nadador, porém feitas de tecidos que combinam com esse tipo de composição.

De alça com tecidos delicados

As regatas que lembram roupa de baixo, com alças finas e feitas de seda ou com aplicações de renda também estão super em alta e ficam perfeitas naquele look para a balada. Podem combinar com shorts, calças ou saias. Ficam bem com tudo e ainda dão um toque sexy a qualquer visual.

Com acabamento elegante + salto alto

As regatas com corte e tecido de mais qualidade combinam bem com outras peças igualmente elegantes e um belo salto alto para arrematar o look. Existem modelos de blusas mais fechadas na frente, mas que mantêm o corte estilo trapézio atrás, ótimas para ambientes que exigem um pouco mais de discrição.

Estampadas e de tecidos leves

Sabe aquela regata com um desenho bonito ou ilustrada por aquele artista que você gosta? Ela pode ser perfeita para aquele passeio no shopping ou no parque e combina com praticamente qualquer outra peça, como o jeans ou aquele shortinho de tecido. O look fica confortável e estiloso.

Com legging e tênis esportivo

Não podíamos deixar de fora o uso clássico dessa peça, que facilita a transpiração na hora de praticar qualquer esporte. Se você optar por shorts e calças leggings vai ter muita liberdade para todo tipo de movimento. Complete com um tênis adequado para a prática escolhida, com amortecimento de impacto se for correr, por exemplo.