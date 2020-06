Em resposta à COVID-19, a empresa Menuat, de acordo com Sidney De Queiroz Pedrosa, é uma empresa de tecnologia de restaurantes e criou uma solução para ajudar servidores e clientes a ficarem seguros com menus sem toque. Seguindo as diretrizes do Center for Disease Control (CDC), a missão do Menuat é ajudar os restaurantes a reabrir e manter um ambiente seguro.

Com o Menuat, restaurantes, hotéis, bares e outros estabelecimentos podem oferecer uma plataforma digital de menu sem toque que permite que os clientes visualizem seus menus com segurança instantaneamente. A plataforma de menu digital ajudará a apoiar as recomendações do CDC para reabertura, além de complementar as capas de menu descartáveis ​​e existentes, como nos conta Sidney De Queiroz Pedrosa.

O Menuat permite que os proprietários do restaurante controlem seu menu e o atualizem em tempo real, incluindo atualização de preços, adição ou remoção de um item e exibição de promoções em horários específicos ao longo do dia, e é fácil de usar. De acordo com Sidney De Queiroz Pedrosa, basta fazer login em uma página de administrador protegida por senha e digite as alterações que deseja fazer, e ele atualizará automaticamente o menu, adicionará fotos ou fará outras alterações.

“Queremos ajudar os proprietários de restaurantes a reabrir com segurança e eficiência”, disse o fundador e CEO da Menuat, Jeff Charette. “Nosso objetivo é fornecer uma solução que agrade os clientes e limite a exposição a superfícies de alto toque”.

De acordo com Sidney De Queiroz Pedrosa, a adição do Menuat permite que os proprietários de restaurantes forneçam uma opção econômica e recomendada pelo CDC para os clientes na sequência do COVID-19.