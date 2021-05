Turismo histórico em BH: veja 5 locais para conhecer

Museus, estádio de futebol e construções projetadas por Oscar Niemeyer são algumas das atrações históricas da capital mineira

Provavelmente, você conhece Belo Horizonte como a capital dos bares e por ser a cidade que conquista os turistas pela sua culinária. Isso é verdade, mas a comida e a bebida não são os únicos atrativos da capital de Minas Gerais, já que ela também conta com locais históricos que falam muito sobre o município e o estado.

Não sabe que lugares são esses? Não tem problema! Antes de comprar a sua passagem para Belo Horizonte, conheça um pouco mais sobre pontos históricos em Belo Horizonte que merecem a sua visita.

Mercado Central

Inaugurado em 1929, o Mercado Central é uma das construções mais antigas e históricas da capital mineira. Com mais de 400 lojas, ele convida os seus visitantes a se deliciarem com o que a culinária de Minas tem de melhor a oferecer, como o delicioso fígado acebolado acompanhado de jiló.

O local também vende ervas, doces caseiros, queijos, raízes, frutas, biscoitos e cachaça que você pode levar para casa ou para presentear parentes e amigos. Produtos de decoração, peças de artesanato e louças são outros exemplos de maravilhas que você encontra no Mercado, eleito em 2016 pela revista Tam nas Nuvens como o 3º melhor mercado do mundo.

Circuito da Liberdade

Também no centro de “Beagá” está o Circuito da Liberdade, um passeio imperdível para quem quer conhecer mais da história da capital. São 16 museus e espaços culturais, como o Espaço do Conhecimento UFMG, com planetário e telescópio, e o Memorial Minas Gerais – Vale, que faz homenagem a mineiros célebres como Sebastião Salgado e Milton Nascimento.

Também há a Casa Fiat de Cultura e o Centro Cultural Banco do Brasil, que sempre apresentam mostras e exposições de peso. Essas construções rodeiam a Praça da Liberdade, um local emblemático para a cidade e que fascina por seus jardins, fontes e coreto.

Ainda no entorno, estão o Palácio do Governo, sede do governo de Minas até 2010, e o Edifício Niemeyer, projeto feito pelo próprio Oscar Niemeyer. Uma visita na região rende um dia cheio, com um passeio educativo e proveitoso.

Conjunto Arquitetônico da Pampulha

Não poderia ficar de fora dessa seleção uma visita aos pontos que compõem o Conjunto Arquitetônico da Pampulha. Rodeando a Lagoa da Pampulha, uma das vistas mais bonitas da cidade, essas construções são algumas das mais belas e históricas do município. Não por menos, o local é declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco.

O destino faz parte do conjunto de obras que foram projetadas por Oscar Niemeyer a pedido do ex-presidente Juscelino Kubitschek. Entre elas, estão a Casa Kubitschek, que preserva a sua memória, e a Casa do Baile, que abriga o Centro de Referência e Urbanismo, Arquitetura e Design.

A Igreja de São Francisco é outro ponto que você não pode deixar de conhecer. Ainda há pontos como o Museu de Arte Moderna, Iate Clube e o Mirante Bandeirantes, que permitem conhecer obras incríveis e rendem vistas estonteantes da lagoa e da região.

Esplanada do Mineirão

Aproveite a sua ida até a região da Pampulha para visitar a Esplanada do principal palco esportivo do estado, o Mineirão. O arredor do estádio é ideal para se exercitar e praticar algum esporte, como andar de skate, bicicleta ou patins.

Além da possibilidade de ver uma partida de futebol no estádio, você também tem a chance de conhecer o Museu Brasileiro do Futebol. Em suas 13 salas de exposição, o local resgata e destaca a relação de Belo Horizonte com o esporte e dá mais detalhes da história do estádio. Ideal se você é um amante do esporte.

Feira Hippie

Para fechar a lista, outro passeio histórico na capital é de um local que se monta e desmonta todos os domingos: a Feira Hippie de Belo Horizonte! Trata-se de uma das maiores feiras a céu aberto da América Latina, com 2000 expositores divididos ao longo de 16 setores.

Você encontra de tudo na feira, de quitutes deliciosos até produtos de artesanato e decoração para levar para casa. Ela funciona das 7h às 14h, portanto, é bom acordar bem cedo para aproveitar o local ao máximo!