Guarda-roupa provençal: item que pode ser o que seu quarto precisava

Atemporal, móvel é uma opção para quem busca acrescentar estilo na decoração do quarto

O guarda-roupa é um dos grandes protagonistas de nosso quarto. Imponente, ele tem a função de organizar e guardar nossas roupas, sapatos e acessórios, sem deixá-los à mostra.

Por isso, é um item que combina decoração e funcionalidade, além de proteger nossos pertences, que duram mais quando armazenados móveis próprios e de qualidade, como guarda-roupa e armário.

Uma característica frequentemente ignorada na hora da escolha do móvel, porém, é o seu estilo. Mas, por sua presença no quarto, o ideal é que você escolha seu guarda-roupa pensando no seu aspecto visual, uma vez que isso informará toda a atmosfera do seu quarto.

E, quando falamos de estilo, logo nos vem à mente o guarda-roupa provençal. Com muita textura, molduras e temas florais, este é um estilo que consegue combinar um clima camponês com suavidade e discrição. Sendo, assim, uma opção bastante versátil para a decoração do quarto.

Origem francesa

O estilo provençal, como o nome nos indica, faz referência à região de sua origem, Provença, sul da França. Por lá, no século XVI, muitos camponeses começaram a se interessar pela estética da nobreza, criando diversos objetos influenciados pelo aspecto romântico da época, com curvas talhadas à mão e muitas flores, porém em tamanhos menores e mais funcionais do que aqueles utilizados pelos senhores.

É nesse período e contexto que surge, também, o guarda-roupa provençal. E não é arriscado dizer que a mistura entre a estética da nobreza e a funcionalidade aplicada pelos camponeses é uma das razões que fazem do móvel ainda tão relevante, mesmo tantos séculos após o seu surgimento.

A ostentação da coroa francesa, com móveis suntuosos e de grandes dimensões, não são mais compatíveis com a vida moderna e dinâmica dos dias atuais que nos demandam tanta praticidade.

Ao mesmo tempo, é inegável que a estética desse período tem bastante influência em toda a construção da história da França e, em um mundo globalizado, também do planeta.

Por essa razão, o gesto dos camponeses de mimetizar a estética da classe dominante da época em itens cotidianos, menores, e que atendiam demandas de um lar menor, pode ser considerado à frente de seu tempo, responsável por fazer deste estilo algo tão atual.

Além da tradição

Quem busca um guarda-roupa provençal, muitas vezes, procura um item que remeta a uma decoração de época, utilizando-se de sua suavidade e delicadeza para deixar o ambiente com atmosfera tranquila.

Uma vez que o quarto é, de fato, um ambiente de descanso e o guarda-roupa tem grande presença em seu espaço, optar por um móvel que consiga trazer estes elementos para cômodo é uma escolha acertada, por todas essas razões.

Mas se engana quem pensa que o estilo provençal de hoje em dia se limita à tradição do século XVI. Para quem prefere um estilo estritamente retrô, é claro, existem tanto opções de relíquias quanto modelos de móveis novos que são construídos exatamente como acontecia em Provença há mais de 400 anos atrás.

De toda forma, o estilo provençal dos guarda-roupas evoluiu com o tempo, sem perder suas características principais mas incorporando elementos da modernidade. Um bom exemplo disso, são os guarda-roupas provençais com pés palito, um ícone da decoração modernista que tinha desejos futuristas, criado já alguns séculos depois do estilo provençal.

Dessa maneira, tanto quem quer recriar em sua casa um ambiente camponês quanto aqueles que preferem uma decoração mais contemporânea podem se beneficiar de um belo guarda-roupa provençal para trazer tranquilidade e bom gosto para o quarto.

Além disso, vale ressaltar que existem modelos e tamanhos diferentes do estilo, tanto para casal como para solteiros, e até mesmo infantis.

Na hora da compra, vale pesquisar os tamanhos e compartimentos que mais atendem às suas necessidades, bem como os que melhor se adequarem às dimensões do seu quarto.