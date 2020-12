3 dicas para viajar mais barato em 2021

Planejar a próxima viagem com antecedência requer alguns truques para aproveitar tudo o que o destino tem para oferecer, e ainda economizar

Com a retomada do turismo apresentada pelo Governo Federal após meses de quarentena devido a pandemia de Covid-19, muitos brasileiros já têm pensado nas tão desejadas viagens. Como a pandemia ainda não acabou, o indicado no momento é seguir ainda as recomendações dos órgãos de saúde, mantendo o uso de máscaras e álcool gel, além de evitar aglomerações.

Com o final do ano chegando, contudo, o desejo de viajar tem crescido, motivando os viajantes a planejar viagens para 2021. Diante da crise econômica gerada pela pandemia, como viajar mais barato no ano que vem? Planejar com antecedência e pesquisar muito antes de decidir é o primeiro passo para gastar menos. Confira, agora, três dicas que podem contribuir para esboçar a viagem ideal economizando desde a compra de passagens e escolha de hotel, até os passeios e gastos com alimentação:

Explore destinos pouco conhecidos ou próximos de casa

Visando evitar aglomerações, os destinos pouco conhecidos são os ideais para frequentar neste cenário de “novo normal”. Esses destinos, além de evitar aglomerações, contribuem para que você economize ainda mais, já que lugares pouco frequentados e fora da rota principal de turismo tendem a oferecer preços mais acessíveis com relação às passagens, hospedagem e passeios locais.

Além disso, explorar destinos mais próximos da sua cidade também ajudam a economizar, já que o gasto com o transporte será menor.

Evite viajar em feriados

Datas festivas e/ou com feriados costumam lotar as cidades turísticas, dificultando a busca por hotéis e gerando filas nos pontos turísticos, além de aumentar o trânsito. Portanto, evitar viagens em feriados reduz desconfortos e reduz o preço, já que os comércios locais e o turismo visa lucrar mais nos períodos de alta temporada.

Busque por promoções

Com poucos cliques é possível comparar preços de todos os segmentos do turismo nacional. Além disso, as próprias empresas têm incentivado as viagens com promoções e descontos atrativos neste período de pandemia.

