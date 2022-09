4 dicas de como montar uma exposição fotográfica de sucesso

Se você trabalha tirando foto profissional e deseja montar uma exposição fotográfica de sucesso, este artigo é para você!

Caso você já tenha visto instalações fotográficas em cafés, galerias de arte e restaurantes locais, pode ser que tenha se perguntando: “Como faço para levar meu trabalho até lá?”.

Exibir suas fotografias é uma experiência tão divertida e gratificante, mas é muito importante que saiba como fazer isso de forma profissional.

Para te ajudar, neste artigo, citaremos algumas dicas importantes sobre como montar uma exposição de sucesso. Confira!

Como montar uma exposição fotográfica

Aqui está a nossa lista com algumas dicas importantes para qualquer fotógrafo que deseja montar uma exposição de sucesso.

1. Encontre um lugar para mostrar seu trabalho.

Embora pareça assustador, esse passo é mais fácil do que parece. Cafés locais, bibliotecas e pequenas empresas são ideais.

Isso lhe dará a chance de ser reconhecido localmente e manter seus custos baixos, pois esses lugares podem nem cobrar pelo espaço.

Entre em contato com as bibliotecas locais. Elas podem oferecer um ambiente para que as pessoas exibam sua fotografia e arte sem nenhum custo. Portanto, seja confiante, pergunte por aí para que consiga uma chance!

2. Selecione um tema

Escolher suas melhores fotos é uma obrigação ao planejar sua exposição. Este é o seu momento de mostrar a todos o que você tem. Certifique-se de que outra pessoa revise suas escolhas, pois eles podem gostar de algo diferente do que você escolheu.

Com qualquer instalação de fotos, é útil manter um tema abrangente. Por exemplo, como se você é um fotógrafo que vive em São Paulo, pode optar por exibir fotos de paisagens tiradas apenas em São Paulo.

Isso ajudará os moradores a se relacionarem mais com as fotos do que com fotos diferentes de todos os lugares.

Depois de escolher suas melhores fotos, reduza-as para cerca de 10 a 20. Escolha cerca de 15 fotos para não sobrecarregar o espaço que está usando. Quando você tiver tudo escolhido, você está pronto para seguir em frente.

3. Imprima e emoldure suas fotos

Na hora de imprimir suas fotos, você pode enviá-las para um laboratório fotográfico profissional. Porém, escolha um laboratório que ofereça um serviço de alta qualidade.

É importante que as impressões tenham um brilho de alta qualidade. Além disso, você precisa definir o tamanho das fotos. Por exemplo, pode ser que elas tenham 11×14 – não são muito grandes, nem muito pequenas.

As molduras podem adicionar tamanho e dimensão às suas fotos. Certifique-se de ficar de olho no interior do vidro para partículas de poeira persistentes ou fios de cabelo.

As pessoas tendem a olhar mais de perto a arte que faz parte de uma exposição do que as peças de arte puramente decorativas.

4. Instale suas fotos emolduradas

Agora que você encontrou um local para exibir seu trabalho, escolheu suas melhores imagens e as imprimiu, e agora? É hora de montar sua primeira exposição!

Pendure suas molduras com cuidado, limpe a parte externa do vidro e certifique-se de que nada esteja torto.

As pessoas que virem seu trabalho possivelmente vão querer comprar algumas gravuras. Então, se houver uma mesa por perto, certifique-se de deixar alguns de seus cartões de visita.

Além disso, você pode incentivar as pessoas a deixarem seus nomes, endereços de e-mail e um ou dois comentários deixando um livro de visitas. Essa é uma ótima maneira de coletar feedback de pessoas aleatórias sobre seu trabalho (e, normalmente, um bom impulso para sua auto-estima).

Conclusão

No final, ter uma exposição é uma ótima maneira de divulgar seu nome como fotógrafo. Seja em um local pequeno ou grande, é sempre bom ver sua fotografia pendurada em algum lugar local.

Tenha em mente que, para começar, é normal que você tenha que fazer sua exposição em locais com menos fluxo de pessoas. Porém, com o tempo, pode ir além e conseguir um espaço maior, com grande visibilidade.

Esperamos que tenha gostado das nossas dicas e que elas te ajudem a tomar decisões sobre como montar a sua exposição fotográfica.

Não tenha medo de sair da sua zona de conforto e pedir espaço às pessoas. Você nunca sabe onde isso pode levar!

Imagem de David Mark por Pixabay