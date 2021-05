Salto bloco: 5 dicas de looks com a tendência entre os sapatos

Tendo o conforto como premissa, esse tipo de salto oferece diversas opções de composição de visual, confira cinco inspirações.

Foi-se o tempo em que o salto grosso era considerado deselegante ou datado, e a prova disso é o salto bloco, forte tendência deste ano que voltou para ficar. Quem busca uma opção entre os sapatos femininos que oferecem, ao mesmo tempo, conforto e elegância, pode apostar nele sem medo.

Criado há mais de quarenta anos, o salto bloco foi desenvolvido pela filha do estilista Salvatore Ferragamo, Fiamma (que também viria a ser estilista) quando ela tinha apenas nove anos de idade.

Na época, Fiamma desenvolveu o modelo para presentear sua avó que, segundo contam, nunca usou o sapato, mas ajudou na popularização do salto. Isso porque a avó deixava o modelo criado pela neta à vista em sua sala de estar para que todos os convidados o vissem, ganhando então fama na época e sendo finalmente lançado por Salvatore em 1978.

Acompanhando as últimas tendências onde o discurso sobre uma moda mais confortável para as mulheres está extremamente presente nos dias atuais, o salto bloco se tornou mais relevante do que nunca.

Look de balada

Festas e boates costumam ser programas de longa duração e, mesmo assim, sempre houve o protocolo social fashion de que o tipo de sapato adequado seriam aqueles de salto fino, extremamente desconfortáveis.

Felizmente, essa modalidade vem mudando bastante e é cada vez mais comum vermos pessoas se sentindo mais à vontade para usar modelos de salto grosso nesse tipo de evento. Por isso, a nossa primeira dica é um look de balada com salto bloco.

Como o bloco é uma tendência que fala exclusivamente do tipo de salto, podendo ele ser alto ou baixo, por exemplo, o ideal é que você se atente aos outros aspectos que o compõem. Para a balada, um vestido curto com aplicações de pedras vai muito bem com sandálias com correias transparentes e salto bloco de acrílico.

Salto bloco fechado e terninho

Essa é uma dica que vale especialmente para aqueles que trabalham de salto em ambientes um pouco mais corporativos e precisam sustentar o look durante todo o dia. Por ser extremamente confortável, mas ainda assim causar a impressão demandada do salto alto, o bloco é uma opção acertada.

Nesse caso, prefira modelos de sapato fechados com salto e um terninho alfaiataria. Seu look estará apropriado, elegante, e você não precisará abrir mão do conforto.

Look romântico e contemporâneo

A cantora teen revelação do ano de 2021 é, sem sombra de dúvidas, a norte-americana Olivia Rodrigo. Famosa por singles como “Drivers License” e “Malibu”, Olivia tem chamado atenção não só por suas músicas, mas também por seus looks, que misturam a estética romântica uma pegada contemporâneo, sendo vista frequentemente usando diversos modelos de sapatos com salto bloco.

Aqui, vale a pena investir em uma textura diferente, focar nos saltos mais baixos e apostar em cores pastel. Um vestido florido e salto aveludado com um tom complementar às cores do vestido, por exemplo, é uma ótima pedida.

Aposte no básico

Não dá para negar que o salto bloco chama atenção em qualquer look e, por essa razão, é considerado o que é conhecido no mundo da moda como “peça protagonista”. Isso pode ser utilizado ao seu favor na hora de elevar um look mais básico.

Mesmo o clássico camiseta branca de algodão com calça jeans de lavagem básica ganha outra cara quando acrescentamos um sapato ou sandália com salto bloco. Aqui, vale aproveitar o fato de que esse look básico comporta diversas modelagens e cores de sapatos com o salto assim.

De volta à Itália

Por fim, nossa última dica volta às origens do salto bloco para combiná-lo com a calça pantacourt, também uma criação fashion italiana. Esse é um look que vai combinar elegância com um aspecto retrô e poderá ser utilizado para eventos durante o dia que necessitem de um pouco mais de formalidade, como um almoço de negócios.

Para a parte de cima, vale apostar em camisetas um pouco acima de cintura com corte reto e tecidos nobres. Os acessórios metálicos darão o toque final.