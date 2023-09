Colinas Shopping realizou um workshop de moda com o consultor Reinaldo Fonseca

O estilo que vem de dentro

Em Workshop do Colinas Shopping, Reginaldo Fonseca compartilha histórias e mostra que se conhecer é a melhor forma de encontrar o próprio estilo na moda

“Você pode ir para a rua com fome, mas você vai pelado? Não. Então, se vestir é algo essencial.” Foi com esse apontamento que o consultor de moda Reginaldo Fonseca recebeu as convidadas do Workshop de Moda do Colinas Shopping nesta terça-feira (5), no auditório Ronald Levinsohn da Colinas Green Tower.

Reginaldo Fonseca

Durante quatro horas, cerca de 90 pessoas ouviram e conversaram sobre se vestir e, principalmente, sobre se conhecer para poder se vestir. “Todo dia a gente vai descobrir algo novo sobre a gente, mas para se vestir bem você precisa, antes, saber quem você é”, explicou Reginaldo. “Todo ser humano tem a capacidade de colocar uma roupa, mas isso tem um lado negativo, o espelho. Quando a gente olha no espelho a gente não se olha internamente.”

E foi para falar da moda que começa do lado de dentro que o primeiro andar da Colinas Green Tower foi decorado para o encontro com manequins e looks das lojas do Colinas Shopping, além de um café da tarde com mimosas (um drink feito com espumante e suco de laranja) – detalhes que garantiram a recepção calorosa às convidadas, que eram clientes, lojistas e influenciadoras.

A abertura do evento contou com a participação remota da jornalista e editora de moda Mônica Salgado, que falou sobre a sua trajetória profissional e sobre o que aprendeu no universo das tendências.

“Quando eu entrei na ‘Revista Glamour’, usava a roupa como uma armadura, para me proteger daquele mundo que eu não conhecia. Hoje, eu sei que a construção do nosso estilo é eterna e só com autoconhecimento a gente consegue a intencionalidade. Que marca a gente quer deixar nas pessoas? Você só sabe isso se conhecendo”, disse a jornalista.

Reginaldo auxiliou as participantes a entenderem sobre seus estilos e se apropriarem deles na moda. Também desenvolveu uma dinâmica sobre os sete estilos universais, que são: Tradicional, Elegante, Natural Esportivo, Criativo, Romântico, Sexy e Dramático Urbano.

“Uma mulher que conhece o seu estilo não fica procurando, ela sabe exatamente em que loja vai entrar”, disse Reginaldo.

Para a consultora de moda e estilo Sil Leão, o Workshop foi uma oportunidade de olhar para ela de uma forma diferente. “Despertou a vontade de fazer mais e melhor. O Reginaldo é uma referência e a forma como ele aborda a moda tendo essa visão de dentro pra fora faz com que o nosso olhar se amplie. Então é muito conteúdo para absorver.”

O Workshop de Moda do Colinas Shopping foi realizado na data em que se comemorou um ano da última edição do desfile do Colinas Fashion, que celebrou os 25 anos do Colinas Shopping, e foi criado para reforçar a proposta do mall em ser um centro de moda que desfila e fala de tendências com o seu público.

“Esse é o maior diferencial do Colinas Shopping: marcar na cidade. Ser um grande lançador de tendência e mostrar a moda de todos os anos. O Colinas Fashion desde a primeira edição aposta na realidade, nas pessoas e nos clientes e hoje fizemos isso também”, concluiu Reginaldo.

Colinas Shopping

O Colinas Shopping é um dos mais sofisticados centros de compras, serviços e entretenimento de São José dos Campos (SP). Inaugurado em 1997 pelo empresário e filantropo Ronald Levinsohn (1935-2020), está localizado em uma área nobre da cidade, ao lado de empreendimentos residenciais e comerciais de alto padrão. Com mais de 130 lojas, oferece um mix de produtos, serviços e conveniências, reunindo marcas exclusivas na região, além de duas praças de alimentação com isolamento acústico, academia, salas de cinema e teatro. Agente de crescimento econômico da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, o Colinas Shopping também é um dos principais complexos multiúso do eixo Rio-SP, interligado ao hotel Golden Tulip São José dos Campos e à torre comercial Colinas Green Tower.