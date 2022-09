Dicas para você estudar com eficiência

Estudar para provas pode ser desafiador, mas preparamos 5 dicas para deixar essa tarefa mais fácil. Saiba quais são!

De fato, o estudo para provas, sejam concursos, vestibulares ou residência médica, pode levar muito tempo e gerar estresse na vida pessoal.

Isso é causado, em partes, porque muitas pessoas não sabem estudar para prova da forma certa, com o preparo adequado.

No entanto, estudar bem não é algo extremamente complexo: com os passos corretos, é possível render muito mais nos estudos — mesmo que você não tenha tido um histórico muito bom no período escolar.

Para isso, veja as dicas que preparamos neste artigo. Com elas, seu preparo para sua prova será muito mais tranquilo!

Mantenha consistência

A primeira tarefa a considerar quando alguém quer estudar para qualquer tipo de prova é a de manter consistência.

De fato, muitas pessoas começam com o objetivo da aprovação e conseguem estudar muito por algum tempo, mas acabam perdendo o ânimo e desistem no meio do caminho.

Por exemplo: muitas pessoas decidem estudar para uma prova de vestibular ou concurso e fazem a resolução de começar a estudar 8h, 10h diárias. O problema é que elas não conseguem manter a constância.

Sendo assim, vale muito mais a pena começar devagar e aumentar o tempo aos poucos. O preparo para os estudos é uma maratona, e não uma corrida de 100 m.

Revise constantemente

Outro ponto importantíssimo é saber que tão importante quanto aprender novos assuntos é saber revisar os assuntos que você já estudou.

Por exemplo: de nada adianta pegar um assunto novo a cada semana se, no final de toda a matéria, você não se lembrar do que estudou no começo do seu preparo.

Por isso, é bom ter um período do dia ou até mesmo um dia da semana para focar a revisão desses assuntos.

Dessa maneira, é possível aprender novos conteúdos enquanto você mantém os anteriores na cabeça, tornando o preparo para a sua prova um processo muito mais sustentável.

Tenha um ambiente propício para estudar

Muitas pessoas estudam onde podem: algumas horas na sala, outras horas no quarto, outras horas no carro. Saber se adaptar é ótimo para os estudos, mas é bom ter um local propício para o estudo mais aprofundado.

Portanto, se for possível, busque um local do seu quarto em que seja possível organizar uma área de estudos. Não é preciso nada muito elaborado: pode ser apenas uma escrivaninha com os materiais de estudo.

Claro que, se o estudante usar muito o computador para suas sessões de estudo, será necessário, também, o espaço apropriado para o dispositivo.

Além disso, é importante que as pessoas que moram com você, como pais e esposa, compreendam o seu momento de estudos e deem o espaço apropriado para a preparação.

Pode ser difícil, contudo é necessário ter essa conversa para que você consiga ter um rendimento melhor nas suas sessões de estudo.

Faça muitos exercícios da banca da prova

Independente de a sua prova ser de concurso, vestibular ou até mesmo de residência médica, sempre há uma banca por trás da sua aplicação.

Por isso, é fundamental que todo estudante que se preze procure questões anteriores da banca que aplicará sua prova e saiba seu estilo de cobrança.

Com isso, é possível se preparar de uma forma muito mais apropriada, pois cada banca pode cobrar a mesma disciplina de formas diferentes — o que pode custar muitos pontos ao aluno!

Por exemplo: em uma prova de Português, uma banca A resolve colocar a maioria de suas questões com um foco na interpretação de texto. Enquanto isso, a banca B pode preferir perguntas mais objetivas, com foco na gramática.

Esse é só um dos exemplos, mas diversas matérias podem ser cobradas de forma totalmente diferente a depender da banca.

Adaptar os estudos à sua realidade

É comum, quando olhamos as pessoas falando na internet, achar que todos precisamos ter uma rotina perfeita de estudos, possuindo tempo para se preparar quando quiser.

Entretanto, cada pessoa possui a sua própria rotina: alguns trabalham, outros trabalham e estudam, outros apenas estudam, outros têm afazeres domésticos etc.

Por isso, é importante não se comparar com as pessoas da internet, assim como entender que cada um tem sua jornada rumo à aprovação.

Isso evita muitas frustrações e faz com que você possa entender que você tem seu ritmo e pode, sim, chegar à sua meta.

Foto de lil artsy: https://www.pexels.com/pt-br/foto/pessoa-segurando-uma-caneta-laranja-1925536/