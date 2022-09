SUPERA realiza evento sobre o Alzheimer para todo Brasil

No mês de conscientização à Doença de Alzheimer o SUPERA – Ginástica para o cérebro – maior rede de estimulação cognitiva do mundo e a Associação Brasileira de Gerontologia (ABG) realizam neste sábado, 17 de setembro, a 4ª edição do Despertando a Sociedade para a Saúde do Cérebro.

Além da participação presencial, o evento será transmitido para todo Brasil e segue os mesmos moldes das edições anteriores: com participação gratuita e aberta ao público ao vivo do Teatro Gazeta em São Paulo e a presença de alguns das maiores autoridades do Brasil neste assunto.

Doença de Alzheimer

Embora não ofereça nenhum tipo de tratamento para a doença – que não tem cura, o SUPERA recebe em suas unidades alunos que querem buscam evitar um transtorno neuro cognitivo maior, sobretudo por correlações genéticas, um fator determinante para a doença.

“Mesmo durante a pandemia o evento manteve a sua força e relevância no cenário nacional e nesta edição de 2022, o evento conta com valiosas informações de cuidados preventivos para a saúde do cérebro e para o contexto de políticas públicas na área de demências, certamente seu propósito social e educativo, é muito grande e estamos muito animados em reunir o maior número de pessoas que possam se beneficiar deste encontro interdisciplinar com profissionais especialistas”, destacou Doutora Thais Bento (HC-FMUSP – EACH-USP), Curadora Cientifica do evento desde 1ª Edição do evento em 2019.

Temas – Entre os temas abordados pelos palestrantes estão as Políticas Públicas em Doença de Alzheimer, além do Impacto Econômico e custos da Doença de Alzheimer para o país e a estimulação cognitiva como fator de proteção do cérebro ao longo da vida.

“Mais do que oferecer um produto de excelência aos seus alunos, o SUPERA tem o compromisso de levar a sociedade informações confiáveis. Entendemos nosso papel também como facilitador para o entendimento deste cenário complexo e desafiador que é a Doença de Alzheimer e o envelhecimento. Temos a certeza de que este será mais um grande evento do SUPERA no Brasil”, concluiu Luiz Moraes, Diretor do SUPERA Online.

Neste ano o evento com o apoio das marcas Biolab, Tena, Trevo-o, OBoticário e Roche, além de Maturi, GAIA – Grupo de Apoio Interdisciplinar em Alzheimer, Abjica, Prefeitura de São Paulo e Associação Brasileira de Alzheimer.

Confira aqui a programação do evento: https://linktr.ee/setembroroxo

Despertando a sociedade para a saúde do cérebro

Quando: 17/09/2022 Horário: das 8h às 16h

Local: Teatro Gazeta em São Paulo – Av. Paulista, 900 – Bela Vista, São Paulo – SP

Participação presencial, garanta sua vaga e faça inscrição pelo link: https://linktr.ee/setembroroxo

Foto:Divulgação