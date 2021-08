William Marks canta Elvis em única apresentação no Teatro Colinas

Dia 04 de Setembro de 2021 William Marks apresenta o show “44 Anos de Saudades do Rei Elvis Presley” no Teatro Colinas em São José dos Campos – SP

Sábado, 04 de setembro, às 21h, William Marks sobe ao palco do Teatro Colinas acompanhado por sua banda, formada por Marcos Andres (sax), Gilberto Ignácio (bateria), Jamil Lima (contrabaixo) e Kauan Félix (teclado), para homenagear Elvis Presley.

Muitos cantores interpretaram músicas do repertório de Elvis Presley. Inúmeros deles reforçam suas performances valendo-se de recursos cênicos como roupas, penteados, coreografias e instrumentos musicais idênticos aos usados pelo saudoso astro da música e do cinema. Tentam ser covers, ou seja, copiar da forma o mais fiel possível o trabalho do mitológico astro americano.

No entanto, a maior parte deles deixa de lado um aspecto essencial, que é encarnar com alma e paixão o legado musical de Elvis. E é exatamente aí que o trabalho de William Marks se diferencia.

Sem trajes, sem violões réplicas, sem passos coreografados, sem truques, este cantor paulistano nos oferece interpretações dos maiores hits de Elvis Presley que soam tão semelhantes às versões originais que chegam a assustar.

E no palco do Teatro Gazeta, William Marks, com sua privilegiada voz irá levar o público a uma viagem musical que soa intensa, acolhedora e emocionante, interpretando hits de Elvis como Love Me Tender, My Way, Blue Suede Shoes, Always On My Mind, e outros clássicos gravados pelo Rei do Rock como Yesterday, Hey Jude de John Lennon e Paul McCartney, e muito mais. Isso tudo com a paixão de quem ama aquilo que faz, acima de tudo.

“44 Anos de Saudades do Rei Elvis Presley”

Ficha Técnica:

Direção artística: William Marks

Direção musical: Kátia Moreno

William Marks: Voz, Violão e Guitarra

Banda:

Gilberto Ignácio – Bateria

Jamil Lima – Contrabaixo

Kauan Félix – Teclado

Marcos Andres – Saxofone

Produção: William Marks Produções Artísticas

Redes Sociais:

Show William Marks canta Elvis Presley

Teatro Colinas

Av. São João, 2200 – Jardim Colinas, São José dos Campos – SP

Fone: (12) 3204- 5236

Capacidade: 324 lugares

Sábado, 4 de setembro, às 21h

Duração 60 minutos

Classificação: livre

Ingressos: R$80,00 (inteira) 40,00 (meia)

Antecipado 60,00 (até 03/09/2021)

Vendas na bilheteria:

Sexta, Sábados das 13h às 20h.

Aos domingos, das 13h às 19h.

Ponto de vendas sem taxa: Teatro Colinas

Vendas Online: https://teatrocolinas.byinti.com/#/event/william-marks-canta-elvis

Formas de pagamento:

Dinheiro, cartões de crédito e débito.

Show William Marks canta Elvis Presley

Teatro Gazeta

Av. Paulista, 900 – Bela Vista, São Paulo – SP

Informações: 3253-4102

Domingo, 12 de setembro, às 19h00

Duração: 90 minutos

Classificação: 14 anos

Ingressos: R$ 80,00 (Inteira) e R$ 40,00 (meia entrada)

Ingressos antecipados: R$ 60,00

Vendas: www.teatrogazeta.com.br www.sympla.com.br/teatrogazeta

Horário de funcionamento da bilheteria do Teatro Gazeta: de terça-feira à domingo, das 14:00 até o início do último espetáculo.

Convênios:

Estacionamento MultiPark

Rua São Carlos do Pinhal, 303 – Subsolo.

Obs: Válido somente nos horários das apresentações do Teatro Gazeta e com selo do Teatro.

Teatro Gazeta com ocupação reduzida e com distanciamento das poltronas.

– obrigatório o uso máscara de proteção.

– medidas de distanciamento seguro.

– higienização nas áreas comuns, salas, camarins, hall e espaços antes e ao término de espetáculos.

– controle de temperatura no elevador e na entrada da sala.

– não é permitido o consumo de alimentos na sala de espetáculo.

– não é permitido sessão de fotos com atores

– oferta de álcool em gel