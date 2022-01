2022 promete bons investimentos para quem quer entrar para o mercado financeiro

A popularidade dos investimentos cresce e oferece opções seguras para quem está querendo começar

O ano de 2022 começou e com ele novas possibilidades rondam o mercado financeiro. Muitas pessoas aproveitam o início de um novo ano para realizar investimentos com o intuito de obter uma maior tranquilidade em relação ao dinheiro.

Além dos esforços comuns, como cortar gastos supérfluos e poupar sempre que puder. Deve-se ter em mente que ao investir em aplicações financeiras, o seu dinheiro vai começar a render e em breve, além de economizar, você vai começar a ganhar. Porém, é preciso ter em mente que tipo de investidor você é e quais as opções mais seguras do mercado financeiro.

Conhecer seu perfil é saber se você está mais para um investidor conservador ou gosta de correr mais riscos. Quanto mais arriscado um investimento é, mais potencialmente rentável ele se apresenta, e vice-versa. Saber em qual perfil você se encaixa é o que determinará qual aplicação é mais adequada para você. Geralmente, as corretoras de valores fazem esse teste, então vale a pena procurar uma para começar.

No entanto, de início, é interessante optar pelos investimentos mais seguros para se criar uma ideia de como esse mercado funciona.

O título com risco mais baixo é o do Tesouro Direto, um bom investimento para começar. Ele é um título de renda fixa, ou seja, a taxa de rendimento já é conhecida logo de cara. Além disso, possui liquidez diária, o que significa que você pode resgatar seu investimento a qualquer momento.

Outra opção de renda fixa é o CDB, ou Certificado de Depósito Bancário, título emitido pelos bancos que funciona como um empréstimo feito pelo investidor. Também de renda fixa, possui liquidez diária ou em longo prazo, porém com rentabilidade maior. Essa modalidade ainda conta com uma proteção contra um possível problema nas finanças do banco, que garante a devolução do valor investido – funcionando como uma espécie de seguro –, chamada de Fundo Garantidor de Crédito.

É importante saber que taxas de juros maiores e previsão de inflação alta indicam maior rendimento para o ano de 2022, principalmente devido ao aumento da taxa Selic. A poupança, apesar de popular, é sempre um investimento a se retirar de cogitação, pois pode entregar até mesmo rendimentos negativos. A alta de preços, acompanhada pela inflação, acaba ainda retirando poder de compra, fazendo o dinheiro investido valer menos.

Há ainda a opção do investimento em fundos, que nada mais é do que um investimento coletivo, geralmente administrado por especialistas. Essa modalidade oferece um leque maior de opções, uma vez que o montante de dinheiro é maior, pois é dividido entre vários investidores.

Os fundos imobiliáriosgeralmente se apresentam como os mais resistentes a crises. São títulos de renda variável que têm seu valor aplicado em construção, aluguel ou venda de imóveis, e o lucro é dividido entre os acionistas. Estude as opções, conheça seu perfil, poupe e invista seu dinheiro para garantir uma renda extra e a garantia de um ano muito mais tranquilo.

Tenha um olhar mais atento ao que ocorre no mercado financeiro e passe a realizar investimentos baseando-se em estudos, análises e levando em consideração o contexto socioeconômico e político do país e do mundo.

