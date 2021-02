Housi expande modelo moradia por assinatura para o Rio de Janeiro e atinge R$10 bilhões em valor de imóveis sob gestão

A startup oferece uma plataforma para locação 100% digital e sem burocracia, com imóveis mobiliados e diversos serviços e facilidades agregados, como limpeza semanal e pay-per-view

A Housi, primeira plataforma de moradia por assinatura do mundo, acaba de anunciar sua expansão para o Rio de Janeiro. A empresa acredita que essa será uma das suas maiores e principais operações do país em número de unidades geridas. Além de trazer uma nova opção para democratizar a moradia, serão gerados centenas de empregos e investimentos em propriedades e pessoas. A empresa já conta um time local e planeja alocar parte do time de tecnologia na capital carioca.

A startup oferece uma solução para locação 100% digital e sem burocracia, com imóveis mobiliados e diversos serviços e facilidades agregados, como limpeza, manutenção, suporte 24hs, Netflix, Tinder, personal trainer entre outras dezenas de soluções que resolvem o dia a dia dos moradores.

Segundo um levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisas Sociais Políticas e Econômicas (IPESPE) em agosto deste ano, mais de 80% dos jovens, entre 16 e 24 anos, já admitem não se importarem com a compra de um imóvel. Ainda de acordo com a pesquisa, 60% dos entrevistados afirmam estar dispostos a morar em imóveis de acordo com a fase de vida, incentivados por variáveis como mudança de emprego, casamento, separação ou início de um novo curso.

Moradia por assinatura

A pandemia acelerou estas mudanças de hábitos de consumo e de comportamento do mundo inteiro. Assim como os diversos aplicativos, de assinatura, transporte ou delivery, a moradia como serviço é uma tendência que tem ganhado cada vez mais força, uma vez que muitos não cultivam o sonho da casa própria e preferem uma assinatura mensal. E, não por acaso, o investidor da Housi é um fundo de investimentos californiano – que foi o primeiro a investir na Netflix.

“O mundo hoje funciona por demanda. As pessoas não querem mais ter a posse e sim a experiência, o serviço. A Housi chegou para cumprir esse papel no mercado imobiliário, oferecendo moradia por assinatura, sem burocracia, tudo em menos de um minuto. Basta entrar no aplicativo, selecionar o plano, incluir os dados do cartão de crédito e entrar no imóvel”, explica Alexandre Frankel, CEO da Housi.

Até o início deste ano, a Housi atuava apenas em São Paulo, onde ⅓ da população já vive de aluguel. Mas, foi pensando nesta tendência que, além de administrar imóveis em mais de 200 prédios na capital paulista, a empresa expandiu sua expertise para outros sete estados do Brasil – Curitiba, Porto Alegre, Recife, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa e Rio de Janeiro. No início do ano, o valor de mercado dos imóveis geridos pela Housi girava em torno de R$ 3,5 bilhões. Atualmente a startup chega a R$ 10 bilhões de ativos sob gestão.

Além disso, a Housi espera encerrar o ano com empreendimentos em Salvador, Brasília, Goiânia, Florianópolis e São José do Rio Preto, além de ampliar a atuação nas regiões na capital paulista e gaúcha.

Investir em imóveis residenciais para renda é a nova tendência do mercado imobiliário brasileiro. Em países como EUA e Canadá esta é a maior classe de ativos para investimento em renda.

Expansão no Rio de Janeiro

Com a proposta de ser uma espécie de “Netflix imobiliária”, Housi chega ao Rio de Janeiro, com o lançamento do Flora, em parceria com a Construtora Mozak, empresa referência em empreendimentos de alto padrão na zona Sul carioca. Por meio da união, a empresa aposta diretamente na moradia por assinatura e, por isso, oferece uma plataforma para locação 100% digital, com imóveis mobiliados e com diversos serviços e facilidades agregados, dentre eles, limpeza semanal e pay-per-view.

Além desse lançamento, a Housi atuará como plataforma de gestão e administração de outros onze complexos com foco no público investidor, que busca alta rentabilidade por meio de locações residenciais, e também como um serviço de moradia digital para o público final, que procura um imóvel pronto, mobiliado e sem burocracia para alugar. O VGV dos empreendimentos somam mais de R$ 1 bilhão. Ao todo, serão mais de 580 unidades destinadas para locação, com gestão realizada pela Housi, localizados nos bairros Jardim Botânico, Leblon, Ipanema, Gávea e Botafogo.

“A Mozak é um dos principais players do mercado carioca e está há mais de 25 anos atuando com muito sucesso na Zona Sul do Rio de Janeiro. Essa união é apenas o começo de uma grande história que vamos construir, em que conseguimos levar a expertise da Housi por meio de tecnologia e investimento de ponta, oferecendo uma moradia mais flexível para milhões de pessoas. Acreditamos que é possível dar às pessoas a liberdade de escolher onde e por quanto tempo querem morar, sem multas e sem amarras”, completa Alexandre.

Rio de Janeiro

O empreendimento, localizado na Rua Jardim Botânico, 548, conta com apartamentos que variam entre 28,3 m² e 80,9 m², além de duas coberturas com mais de 200 m². O Flora conta com 22 unidades e a Housi será responsável pela gestão residencial e também das áreas comuns dos prédios, além de participar – em conjunto com os arquitetos da incorporadora -, do processo de concepção dos espaços, garantindo a experiência padronizada de moradia da plataforma Housi.

Além dos serviços, outro benefício para os memberships Housi é poder usufruir de todos os espaços compartilhados de todos os empreendimentos espalhados no país. Por exemplo, os moradores da flagship da Faria Lima, localizada em um dos principais centros financeiros do país, em São Paulo, poderão garantir finais de semana nas unidades do Leblon, com previsão de lançamento para o próximo ano.

Inovação para os proprietários

O processo para colocar um imóvel para locação é complexo. Por isso, para o investidor, que compra o apartamento com a finalidade de alugar para rentabilizar, a Housi atuará como uma plataforma de gestão patrimonial eficiente, proporcionando rentabilidade e tranquilidade ao proprietário. Funciona da seguinte forma: a Housi distribui a unidade em todas as suas frentes digitais – site e app Housi, além de dezenas de parceiros como Airbnb, Booking.com, Zap e Imóvel Web, que direcionam os interessados para os canais da Housi.

Uma vez disponível nas plataformas da Housi, o imóvel é alugado por períodos flexíveis no modelo inédito de assinatura. Além disso, a Housi fica na linha de frente do contato com o locatário, cuidando de qualquer problema relacionado à manutenção, limpeza, e outras questões do dia-a-dia de um imóvel. Ao final do mês, a Housi repassa os valores ao proprietário, descontando o valor da taxa de administração. Toda informação sobre a rentabilidade fica disponível em tempo real na tela do celular do proprietário. Transparência, recorrência e segurança são novas fronteiras disponibilizadas pela tecnologia da Housi.

Por meio de uma tecnologia líder de mercado, o sistema da Housi conta com um algoritmo de distribuição que permite uma otimização de anúncios e precificação inteligente, com tarifa flutuante. O resultado é uma rentabilidade que pode atingir 50% a mais que locações tradicionais.

Todas as unidades já serão entregues para o comprador com os serviços Housi Decor, que disponibiliza apartamentos decorados e mobiliados com design inteligente, atrativo e eficiente para o modelo de locação, além do Housi Pay, plataforma de gestão de pagamento de contas do imóvel, e Housi Assessoria Predial, que cuida de toda a parte de manutenção das áreas comuns do prédio. Todos esses serviços ficam sob o guarda-chuva de gestão da Housi, que disponibiliza o apartamento em todas as plataformas digitais da marca com foco em locação.

Housi B2C

Para os locatários, a Housi atua como um serviço de desburocratização de locação residencial. O interessado em alugar uma casa, seja por um dia, uma semana ou até um ano, basta acessar o site da Housi, selecionar o imóvel, o período de estadia, realizar o pagamento via cartão de crédito e, claro, morar. A startup já contabilizou mais de nove mil locações e 20 mil usuários desde que foi criada, em 2019.

Todos os apartamentos administrados pela Housi estão disponíveis para locação digitalmente e sem a necessidade de corretor ou fiador. As unidades seguem um padrão da empresa, mobiliadas e equipadas com cooktop, geladeira, cama, sofá, wifi e TV a cabo.

Housi

A Housi é uma plataforma de serviços de moradia por assinatura planejada com o conceito on demand, que traz uma visão disruptiva ao mercado, integrando serviços, proporcionando experiências e vivência em comunidade. A empresa oferece locação de apartamentos de forma profissional e totalmente digital, simples, sem burocracia e tempo pré-determinado para a moradia. Com pagamento online, atendimento 24 horas por dia, sete dias por semana e um ecossistema de parceiros que oferecem serviços exclusivos aos seus clientes. Para os investidores imobiliários, a Housi é uma alternativa ao modelo tradicional de gestão de locação, pois oferece uma gestão patrimonial mais eficiente, proporcionando mais rentabilidade e tranquilidade. Para Incorporadores funciona como uma bandeira Residencial para acelerar as vendas dos empreendimentos.