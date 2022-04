Razões para utilizar o Pix em seu negócio

O Pix é uma das formas de pagamento que vem ganhando cada vez mais destaque com o passar do tempo e, nos dias de hoje, é difícil encontrar um negócio que não tenha disponível essa modalidade de pagamento, afinal, é perder dinheiro.

O mundo está em constante movimento e isso significa que os meios de pagamento também. Com a popularização do Pix, o negócio que não adota tais medidas para tê-lo dentro de sua empresa acaba ficando para trás e perdendo diversas oportunidades.

O texto de hoje irá contextualizar algumas razões do porquê a sua empresa de consultoria ambiental, ou de qualquer outro ramo, precisa ter o Pix em seu negócio, mostrando algumas vantagens e benefícios, assim como maneiras de aplicação assertiva dele.

Não é novidade para ninguém que os meios de pagamento vêm sofrendo diversas mudanças conforme a era digital avança e a tecnologia se torna mais presente na vida de todos. A internet é uma grande catalisadora de todo esse movimento.

Enquanto antigamente as pessoas precisavam ficar em filas enormes de lotéricas para pagar um simples boleto de sua compra em uma fábrica de papel higiênico ou de suas contas de casa, hoje em dia isso é feito em poucos segundos por um aplicativo do celular.

Mas muito além disso, desde que o e-commerce começou a ganhar mais espaço, diversas bandeiras novas de cartões surgiram e tanto a segurança digital quanto os métodos de pagamento foram aprimorados, sempre buscando a otimização de tempo e segurança de ambas as partes envolvidas.

Porém, o Pix mudou muito como tudo funcionava, sendo adotada por todos os tipos de negócios, desde aqueles que utilizam desconto de duplicatas factoringaté os mais simples e, não apenas isso, mas os consumidores começaram a preferir esse modelo também.

Por ser um sistema de pagamentos instantâneos (SPI), com uma chave cadastrada em um aplicativo de celular é possível realizar pagamentos de forma imediata e que cai diretamente na conta do destinatário, isso em qualquer horário, dia ou época do ano.

Tendo sido desenvolvido pelo Banco Central, esse método de pagamento não precisa nem ao menos que seja dado a conta bancária, apenas CPF/CNPJ, número de telefone, chave aleatória ou e-mail, a depender da chave escolhida pela pessoa. Não é à toa que caiu nas graças de todos.

Portanto, para que a sua assessoria em segurança do trabalho, por exemplo, consiga expandir ainda mais o negócio e não perder oportunidades de conversão, confira os tópicos a seguir onde o assunto será melhor abordado e explorado.

O impacto do Pix em seu negócio

Qualquer negócio do mundo, independentemente se o mesmo está na internet ou é algum estabelecimento físico, deve oferecer oportunidades e opções para que seus clientes se sintam mais satisfeitos. Quanto mais tiver, melhor será a recepção.

Isso porque existem preferências de cada um e, quando falamos de meios de pagamento, o Pix se tornou a maior preferência dentre eles, principalmente para os brasileiros. Sua forma fácil e rápida atrai até mesmo uma consultoria azure.

O mundo de hoje é muito dinâmico e rápido, as pessoas querem perder cada vez menos tempo e são da cultura do imediatismo. Embora isso não seja tão bom a longo prazo, além de causar muita ansiedade, é como o mundo de hoje funciona e a sua empresa deve se adequar a isso.

Ou seja, com a popularização do Pix, ele se tornou quase que uma obrigação para a sua organização e, a não utilização dele fará com que se perca diversas oportunidades e vendas, diminuindo o lucro da empresa e a sua taxa de conversão.

Em outras palavras, não importa se a sua empresa comercializa serviço de logística ou se vende produtos cosméticos importados, o perfil dos consumidores mudou e, aqueles que não se adaptam, ficam para trás, correndo o risco de ir à falência.

Mas o Pix é muito benéfico e podemos citar algumas vantagens de sua utilização, como:

Redução nos custos da marca;

Taxa de redução dos carrinhos bastante menor;

Maior incentivo a compras;

Maior variedade de opções de pagamento;

Público diversificado;

Maior competitividade no mercado.

Toda essa popularização é bastante útil e pode ajudar a sua empresa a aumentar seu alcance, assim como conseguir aumentar sua taxa de conversão e se manter competitiva no mercado, o que de fato é o objetivo da grande maioria das empresas.

Razões para investir no Pix

O Pix é utilizado para as mais diversas compras, seja para comprar serviços melhores que incentivam a gestão de frota de veículos, até mesmo canecas personalizadas em lojas mais simples. Mas a pergunta que fica é: por que seu negócio deve investir nele?

Além de tudo que já foi mencionado, reunimos algumas informações que podem ser a resposta de suas perguntas, assim como uma maior exploração dos benefícios citados anteriormente. Portanto, sem mais delongas, confira.

01 – Recursos imediatos

O normal de diversas transações é, após passar o cartão de crédito ou de débito, ter a aprovação do banco e, após esse período, o valor ser descontado de uma conta e enviado para a outra. O problema é que, dependendo da bandeira, o valor pode ser descontado do comprador, mas só depois de uma certa liberação que será depositado ao vendedor.

Quando se pensa em fins de semana e no pagamento de boletos por aplicativos e compras online, até para um sistema de gestão imobiliária pode acontecer dos valores demorarem para dar baixa, podendo prejudicar planejamentos.

O Pix, por ser um SPI, os recursos ficarão disponíveis em sua conta em até dez segundos depois, sendo muito bom principalmente com boletos e pagamentos que podem demorar até 72 horas úteis para compensação.

02 – Menor complexidade

A complexidade do Pix é consideravelmente menor do que as demais formas de pagamento, principalmente por não ter um intermediário e o pagamento ser transferido sem taxas, de forma quase imediata e direta para a conta do vendedor.

Outro fator a ser mencionado é a segurança. Uma vez cadastrada a chave, é possível salvar e não se corre o risco de errar um número de CPF, de conta bancária ou até mesmo de agências no momento do pagamento.

Por a chave poder ser até mesmo um e-mail, diversas são as pessoas que não querem deixar maiores informações na internet e isso é mais um fator que aumenta a segurança, aumenta a velocidade de transação, tudo de simples.

03 – Baixo custo

Todas as empresas possuem alguma resistência aos altos investimentos, afinal, investir dinheiro é uma tarefa que requer diversas decisões, inclusive analisar o momento atual do negócio e o que de bom pode ser usufruído disso.

O Pix é de graça para todos os consumidores, fazendo com que seja mais aceito e aumente a sua recepção pelo público. E quando falamos de empresas, as taxas para utilização são muito baixas, sendo que muitas delas possuem isenção de tarifas, principalmente quando pensamos em micro e pequenas empresas.

Possui diversas ferramentas de automação e um sistema pouco burocrático, o que incentiva tanto o consumidor a utilizá-lo quanto as organizações adotá-lo. Atualmente, pode ser dito que o Pix é o método de pagamento mais simples e menos complexo, além de ser uma das mais seguras maneiras de realizar pagamento e transações.

04 – Flexibilidade de utilização

Pode-se dizer que a maior razão para a sua empresa adotar o Pix é a sua flexibilidade tanto para os negócios quanto para os consumidores. A possibilidade de pagar a qualquer momento do dia e realizar a transferência direta é realmente incrível.

Isso se estende tanto para lojas físicas quanto digitais e, principalmente quando falamos de e-commerce, é possível realizar o pagamento de forma rápida, sem cartões e sem dinheiro físico, necessitando apenas do seu celular.

A flexibilidade é tanta que diversas empresas já deixam a possibilidade do Pix em todos os seus produtos, precisando apenas escanear o código QR e ser redirecionado para o pagamento. Sem sombras de dúvidas, a praticidade é realmente atrativa.

Considerações Finais

O texto de hoje abordou algumas razões para utilizar o Pix em seu negócio, mostrando quais as formas de aplicá-lo no seu dia a dia, o impacto que pode causar em sua empresa, assim como benefícios e vantagens de utilização.

A constante mudança do perfil dos consumidores no meio digital é um dos motivos de como a internet pode ser extremamente benéfica e como a tecnologia é uma grande aliada da sociedade no geral, criando diversas ferramentas práticas, úteis e bastante simples.

O seu negócio precisa estar sempre atento às mudanças que movem o mercado e, quanto mais competitivo ele for, mostrando aos clientes a sua genuína vontade de continuar sendo atraente, é natural que as pessoas continuem dando crédito a ele e sendo convertidas pelos seus produtos e serviços.

O Pix é um grande avanço e todo negócio precisa investir nesse meio de pagamento. Utilize as informações disponibilizadas ao longo do texto como orientação e comece agora mesmo a aplicar as dicas de hoje em sua empresa.

Esse texto foi originalmente desenvolvido pela equipe do blog Guia de Investimento, onde você pode encontrar centenas de conteúdos informativos sobre diversos segmentos.

Imagem de Gerd Altmann por Pixabay