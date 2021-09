São José dos Campos recebe o roadshow da retomada econômica paulista

RetomaSP trará informações e serviços gratuitos para a região do Vale do Paraíba

No dia 08 de outubro, São José dos Campos será o palco do RetomaSP. O evento, promovido pela InvestSP, será realizado no Parque Tecnológico de São José dos Campos a partir das 9h30. O roadshow é uma iniciativa para promover a retomada da economia paulista e a busca de novas soluções para o setor produtivo.

RetomaSP

O RetomaSP é uma oportunidade para que empresários, comerciantes, investidores, gestores públicos e estudantes acessem serviços oferecidos gratuitamente por instituições paulistas. Informações sobre linhas de crédito, qualificação profissional, inovação, tecnologia e mercado internacional serão abordadas por especialistas no assunto.

Estão confirmadas as participações do governador do estado de São Paulo, João Doria, do ex-ministro e secretário da Fazenda e Planejamento, Henrique Meirelles, da secretária de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen, e do Presidente da InvestSP, Gustavo Junqueira.

InvestSP

O economista e influenciador, Ricardo Amorim é um dos destaques do evento. Em sua palestra, fará uma análise do cenário econômico brasileiro e mostrará oportunidades de negócios decorrentes da retomada das atividades econômicas e da inovação.

Além de participar das palestras, o visitante poderá ser atendido em estandes de entidades parceiras.

Estarão presentes durante todo o evento os programas: ExportaSP, SPConecta, Qualificação de municípios para o Desenvolvimento Econômico, Internacionalização de Empresas, além de linhas de crédito através da DesenvolveSP, a atuação do SebraeSP no empreendedorismo, disponibilização de recursos para pesquisa por meio da Fapesp, a inovação do IPT Open Experience, a Jucesp, novas vagas no ensino superior através da Univesp, além da tecnologia das Universidades paulistas USP, UNESP e Unicamp.

A participação no Retoma SP é gratuita e as vagas são limitadas. Para fazer sua inscrição clique aqui

O RetomaSP é uma promoção da InvestSP e da Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, com apoio da Secretaria Municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico de São José dos Campos e da Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos, com patrocínio da Prodesp.

Roadshow

Data: Sexta-feira, 08 de outubro.

Horário: das 9:30 às 16:00.

Local:

Parque Tecnológico de São José dos Campos

Av. Doutor Altino Bondesan, 500 no Distrito de Eugênio de Melo.

Outras informações

Conforme as regras adotadas pelo Governo do Estado, para participar, o cidadão necessita confirmar que já recebeu pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19, mediante comprovante de vacinação (físico, digital ou ConecteSUS).

O evento exigirá uso de máscara durante toda a presença no local e atenderá aos protocolos de distanciamento, além de proibir o consumo de alimentos.