Saiba como evitar imprevistos em suas viagens

Confira as nossas dicas para evitar contratempos em suas viagens! Afinal, férias são para descansar, certo?

Viajar é muito bom, principalmente durante as férias, não é mesmo? No entanto, dores de cabeça causadas por falta de planejamento na viagem podem acabar com toda a diversão e relaxamento.

Para fazer um turismo responsável, informe-se antes sobre as regras e costumes do lugar que vai visitar. Em trilhas e cachoeiras, por exemplo, é essencial deixar tudo limpo, do jeito que encontrou.

Vamos ver mais dicas a seguir para ter uma viagem perfeita e sem imprevistos? Vem com a gente!

Não esqueça de levar medicamentos

Itens essenciais, como um remédio para alergia, lentes de contato e protetor solar não podem faltar em sua bagagem. Por isso, antes de viajar, faça uma lista de tudo que não pode faltar na sua mala.

Já pensou, estar no meio da viagem e perceber que esqueceu algum medicamento de uso controlado? Faça um kit de primeiros socorros com medicamentos básicos e leve-o sempre que for viajar. Leve também pilhas e carregadores de máquinas fotográficas e notebooks.

Ande sempre com seus documentos

Pode parecer óbvio, mas sempre leve carteira de identidade e outros documentos necessários para onde for viajar. Caso esteja com a família ou crianças pequenas, leve sempre os documentos de todos.

O principal é ter a foto da pessoa no documento, por isso, ele deve estar atualizado. Com a pandemia, outros cuidados também devem ser tomados, como viajar com o certificado da vacina, máscara e álcool em gel.

Leve dinheiro em espécie

Muitas vezes, quando vamos viajar, preferimos levar apenas cartões de crédito ou cheques de viagem. Não faça isso! Dependendo do lugar que você for, restaurantes, atrações e até mesmo feirinhas na rua podem exigir dinheiro em espécie.

O valor ideal é nem muito, nem pouco. Leve uma quantia razoável, que permita você ter um dia de turista sem problemas nem preocupações com dinheiro. Informe-se antes sobre as atrações e como pagar o ingresso.

Carregadores de celulares sempre à mão

Além do carregador normal, leve também baterias recarregáveis, para usar sempre que sair do hotel. Dessa forma, você não fica incomunicável toda vez que não tiver uma tomada a mão.

Leve mais de uma bateria portátil, assim enquanto uma recarrega no hotel, você anda com a outra. Atualmente, celulares são muito mais do que telefones e, ao menos que você queira realmente se desconectar durante as férias, é essencial ter acesso à internet e redes sociais.

Faça o seguro viagem

Já pensou, você e sua família fora de casa e um deles fica doente? Ou até você mesmo? Como pagar consulta médica ou uma internação fora do seu plano de saúde?

Para isso existe o seguro viagem. Assim, caso você precise de uma consulta médica ou odontológica com urgência, ele cobre. Também é uma boa ideia se informar sobre a cobertura do seu plano de saúde antes de viajar.

Fique atento aos horários

Muitas pessoas perdem o avião por não se programar direito ou preferir fazer o check in somente no aeroporto. No entanto, mesmo lá você pode ter muitos imprevistos, como filas.

Para evitar problemas, faça o check in online. Dessa forma, você pode sair de casa sem tanta correria e garante seu lugar no voo.

Confira a previsão do tempo

Enquanto estiver fazendo as malas, verifique a previsão do tempo do período e lugar para o qual você vai viajar. Dessa forma, você pode acrescentar agasalhos e guarda-chuva na mala sem sustos.

Já pensou, você faz um planejamento para a praia, por exemplo, chega lá e só tem chuva? Vai ficar trancado no hotel? Claro que não! Pesquise também outras opções além da principal do local que você vai visitar.