Petrobras realiza doação de voucher para compra de gás de cozinha e cartões-alimentação em Cubatão

A ação alcançou mais de 1500 famílias que vivem no entorno da refinaria e da termelétrica no município

Nesta segunda-feira, 17/01, a Petrobras iniciou a doação de voucher para aquisição de gás de cozinha e de cartões-alimentação para compra de cestas básicas para mais de 1500 famílias de comunidades no entorno da Refinaria Presidente Bernardes (RPBC) e Usina Termelétrica de Cubatão (UTE – Cubatão). A ação começou em 2021 quando as famílias receberam o cartão-alimentação, no valor de R$120,00 durante três meses, e terá continuidade ao longo de 2022.

Gás de cozinha & Cartões-alimentação

O objetivo é atender comunidades vizinhas das unidades de Refino e Gás Natural da Petrobras, conforme dados do sistema do Cadastro Único (CadUnico), que disponibiliza quantitativos de pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social. Nesta fase, o voucher para aquisição de gás de cozinha tem valor de até R$ 100,00. A distribuição dos cartões-alimentação e do voucher para compra do gás será executada em etapas pela instituição Vozes da Arte, entre os dias 17 e 27 de janeiro, seguindo os protocolos sanitários para prevenção à Covid.

Petrobras

“A Petrobras só é sustentável quando inserida em uma sociedade que possui suas necessidades atendidas de forma equilibrada. Nesse contexto, temos buscado apoiar a população, não só com repasse de recursos diretos, mas principalmente por meio do incentivo a iniciativas para geração de renda, mantendo estreito contato com as comunidades no entorno de nossas unidades, como acontece com a RPBC em Cubatão. Essa ação é mais uma iniciativa que expressa nosso comprometimento com a região”, destaca o Gerente Geral da Refinaria Presidente Bernardes, Wagner Felicio de Oliveira.

Desde o início da pandemia, a Petrobras vem realizando uma série de ações voluntárias de apoio à sociedade. Em 2022, R$ 270 milhões serão destinados ao programa social de acesso a gás de cozinha para famílias em situação de vulnerabilidade. O valor é complementar aos R$ 30 milhões destinados em 2021, totalizando R$ 300 milhões até o fim desse ano.