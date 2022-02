1º Festival da Costela e Chopp é atração em São José dos Campos

Evento, que acontece no estacionamento do CenterVale Shopping, vai até domingo (20) com gastronomia variada.

São Jose dos Campos recebe a partir desta sexta-feira (18) até domingo (20), o 1º Festival da Costela e Chopp, um evento para toda a família com diversas opções gastronômicas.

CenterVale Shopping

Em um ambiente mais rústico e aconchegante, o festival, que promete movimentar o estacionamento do CenterVale Shopping, terá shows musicais para alegrar o ambiente.

O 1º Festival da Costela e Chopp receberá chefs renomados, entre eles, Patrícia Salles, Júlio Souza, Dindo Melo, Tiago Viola e Rose Furtado.

Para quem visitar o evento, opções não faltarão. Pratos diversificados serão produzidos durante a festa pelos renomados chefs, como pastel de costela, coxinha de costela, lanche de costela, bolinho de costela, costela assada, costela de chão, costela no bafo, baião de dois, feijão tropeiro, porco no rolete, espeto, hambúrgueres artesanais, torresmo, caipirinhas, chopp artesanal, entre outras opções.

O público poderá conferir, além de tantos pratos apetitosos, os diversos doces caseiros, pães de mel, doces gourmet, sorvete na chapa, chuvette, milk-shake e as maravilhas dos deliciosos churros.

Para Lílian de Paula, organizadora do evento, o festival oferece opções diversificadas.

“Teremos muitas opções de costela, doces, inúmeros rótulos de cervejas artesanais, o maravilhoso chopp e, para completar, as atrações musicais, que realmente escolhemos especialmente para o nosso público. A expectativa é muito positiva”, disse.

Cervejas

Claro que em um festival como esse, não pode faltar cerveja. Serão cinco cervejeiros e cerca de 30 rótulos de cervejas artesanais para abrilhantar o fim de semana em São José dos Campos.

Atrações

O festival ainda vai contar com atrações musicais ao vivo como os covers do ‘Charlie Brown Jr.’ e ‘Guns N’ Roses’, além de outras apresentações musicais.

Segurança

Todos os protocolos contra a Covid-19 serão seguidos, como a obrigatoriedade do uso da máscara, além de totens de álcool em gel, que estarão espalhados em pontos estratégicos do evento e também aferição de temperatura.

Programação musical

Sexta (18/02)

19h – Willian e Diego (Piseiro e Sertanejo)

Sábado (19/02)

12h – DuRock (Rock nacional e internacional)

14h30 – Bloco do Balaio

19h – Cover Guns N’ Roses

Domingo (20/02)

14h – Tributo Charlie Brown Jr.

1º FESTIVAL DA COSTELA E CHOPP

Quando: Sexta (18/02), Sábado (19/02), Domingo (20/02).

Horários: Sexta (17h às 22h); sábado (12h às 22h) e domingo (12h às 20h).

Onde: Estacionamento do CenterVale Shopping (Av. Benedito Deputado Matarazzo, 9403 – Jardim Oswaldo Cruz – São Jose dos Campos).

Entrada gratuita.

Imagem de Marcelo Ikeda Tchelão por Pixabay