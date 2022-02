Venda de ingressos para o novo filme super aguardado ”Batman” já está liberada no Kinoplex

O Kinoplex iniciou nesta quinta (10) a venda antecipada de ingressos para o tão esperado novo filme do Batman, estrelado por Robert Pattinson, astro da saga ”Crepúsculo”. As sessões de pré-estreia serão nos dias 01 e 02 de março, enquanto a estreia será no dia 03. Os clientes Kinopass já podem as entradas por apenas R$13,00, para todos os dias da semana, inclusive as pré-estreias.

Na história, Bruce Wayne (Robert Pattinson) ainda sofre com o assassinato de seus pais. Enquanto isso, o comissário Gordon (Jeffrey Wright) segue em pânico com a cidade de Gotham nas mãos de criminosos como Carmine Falcone (John Turturro), Pinguim (Colin Farrell) e Charada (Paul Dano).

Chegou a hora do milionário vigilante lutar por justiça. Nessa missão, ele contará com a ajuda do fiel escudeiro e mordomo Alfred (Andy Serkis) e Mulher-Gato (Zoë Kravitz) – ainda dividida entre seu legado de crimes e a paixão pelo homem-morcego. Assista ao trailer neste link.

O Kinoplex é o maior exibidor nacional com mais de 105 anos de história. A empresa tem 266 salas distribuídas em 19 cidades brasileiras, equipadas com o máximo de tecnologia e conforto para levar toda a magia e emoção do cinema aos seus espectadores. Por ano, o Kinoplex lança, em média, 350 filmes, que atraem mais de 20 milhões de espectadores