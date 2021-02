MERCADO DE CONFEITARIA EM CRESCIMENTO: MUNDO DO DOCE É A NOVA LOJA DE CONFEITOS EM SÃO JOSÉ

A atacado especializado em confeitos e insumos para quem trabalha com confeitaria inaugura no dia 27 de fevereiro, no centro da cidade

Pesquisas mostram que o isolamento social fez com que o brasileiro consumisse mais guloseimas e, com isso, muitos viram uma oportunidade de negócio. O levantamento da Wise Guy Reports aponta que o mercado global de confeitarias e doces deve apresentar constante crescimento durante os próximos anos. Em 2018 foi avaliado em mais de US$ 1.9 bilhão e tem previsão de chegar a US$ 2.5 bilhões até o final de 2025.

Em São José dos Campos, as amigas e empresárias Juliana Mayumi e Cláudia Petrone se preparam para inaugurar o atacado de doces, o Mundo do Doce. A loja com mais 250 metros quadrados no centro da cidade, é especializada em insumos para quem trabalha com confeitos, como bolos, tortas, doces artesanais, e trará uma variedade de marcas e produtos exclusivos para região.

“Morávamos em São Paulo e por lá a variedade de lojas nesse segmento é grande. Enxergamos em São José uma deficiência de produtos para atender quem trabalha no ramo. E após muitos estudos e avaliações, nasceu o Mundo do Doce. A loja que trará as marcas e produtos que muitos profissionais não encontram na região com preços bem atrativos”, conta Juliana, sócia proprietária do Mundo do Doce.

O Mundo do Doce abre suas portas no dia 27 de fevereiro e deverá agradar em cheio os profissionais de confeitarias, além de pessoas que não dispensam aquele docinho no dia a dia.

“O foco é abastecer o mercado da região, como confeitarias, docerias, restaurantes e profissionais autônomos. Mas, claro, que as pessoas físicas também serão bem-vindas. Elas encontrarão preços bem atrativos e poderão desfrutar de produtos exclusivos, como chocolates, doces, sorvetes, e muitos mais”, comenta a sócia proprietária Cláudia Petrone.

Geração de empregos

Além de ser mais opção para os confeiteiros da região, o novo negócio movimentou a economia da cidade. O Mundo do Doce abriu seis vagas de trabalho que já foram preenchidas e a expectativa das empresárias é grande.

“Nossa expectativa é que nossa loja seja referência em todo Vale do Paraíba neste segmento pela variedade de produtos e preços acessíveis. Com o crescimento do negócio esperamos gerar ainda mais vagas de emprego, movimentando também a economia da cidade”, finaliza Juliana.

Mundo do Doce

O Mundo do Doce tem como endereço a praça Conego Marcondes Guimarães, 122, centro. O horário de funcionamento será das 9h às 19h.