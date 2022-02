Embraer abre vagas para especialização em Software

A Embraer abriu hoje processo seletivo para 35 vagas no Programa de Especialização em Software (PES), uma iniciativa inovadora que será realizada em parceria com o Centro de Informática (CIn) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). São elegíveis profissionais da área de exatas de todo o Brasil que sejam formados nos anos de 2016 a 2021. As inscrições ocorrem até o dia 2 de março e podem ser realizadas pelo site: https://www.embraer.com/br/pt/pes

O programa busca acelerar a capacitação de especialistas em uma das áreas de maior crescimento no mercado de trabalho global e que queiram atuar no setor aeroespacial. Ao término da especialização, os selecionados receberão o diploma de lato sensu da universidade e a oportunidade de trabalhar na Embraer com desenvolvimento de tecnologias.

Programa de Especialização em Software (PES)

“Estamos muito entusiasmados com este novo programa em parceria com a UFPE, que vai acelerar a disponibilidade de especialistas de tecnologia para a indústria aeronáutica ao mesmo tempo que gera benefícios para a sociedade, ajudando a reduzir o desequilíbrio entre oferta e demanda por esses profissionais”, disse Carlos Alberto Griner, Vice-Presidente de Pessoas, ESG e Comunicação da Embraer. “Em linha com nossa visão de atuação conjunta com a academia, criamos um programa educacional ágil para a atração de talentos que queiram aliar desenvolvimento pessoal e oportunidade de carreira na aviação.”

Dividido em três módulos, a estrutura do programa terá aulas online nas disciplinas teóricas e para o desenvolvimento do projeto final. A grade curricular tem duração de nove meses e os candidatos poderão optar pela especialização em “software embarcado” ou “ciência de dados” no ato da inscrição.

Centro de Informática (CIn) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

A tradição e qualidade reconhecida em ensino superior e pesquisa científica, bem como sua proximidade com o Porto Digital, um polo de inovação de excelência localizado no Recife, fizeram da UFPE a parceira ideal para a Embraer conduzir a iniciativa educacional de impacto para o ecossistema de inovação nacional.

Embraer

A exemplo dos outros bem-sucedidos programas de recrutamento e capacitação profissional da Embraer, a visão é que o Programa de Especialização em Software proporcione à companhia uma maior disponibilidade de profissionais altamente qualificados e alinhados às estratégias de crescimento dos negócios futuros.