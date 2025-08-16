São José dos Campos realiza sua primeira maratona com expectativa de até 4 mil corredores

Inscrições do 1º lote encerram-se nesta sexta-feira (15/08), às 23h59

São José dos Campos, no Vale do Paraíba, será palco de um marco esportivo: a SJC42K – 1ª Maratona de São José dos Campos, que acontece no dia 21 de setembro de 2025. Organizada pela Avatar Sports, a prova terá largada e chegada na Avenida Teotônio Vilela (Fundo do Vale), em frente ao Paço Municipal, e promete reunir entre 3.500 e 4.000 atletas.

O evento oferece quatro distâncias — 5 km, 10 km, 21 km e 42 km — todas em volta única, oficialmente aferidas por técnico licenciado pela Confederação Brasileira de Atletismo e com chancela da Federação Paulista de Atletismo. A competição será a primeira maratona da região, somando-se às duas maratonas oficiais realizadas na cidade de São Paulo.

SJC42K

A SJC42K conta com nomes de destaque como embaixadores: Grazi Glerian (42k), Andressa Sbrolin (21k), Marco Antonio (Momento Corrida), Érika Rocha (líder do Divas que Correm São Paulo) e Bruna Coelho (idealizadora e líder nacional do Divas que Correm, o maior clube de corrida feminina do Brasil).

A maratona foi planejada para atender todos os perfis de corredores — desde quem busca provas rápidas e curtas até quem prefere desafios de maior resistência.

Avatar Sports

“Nosso evento tem o objetivo de trazer a primeira maratona de 42k para a cidade, mas sem deixar de prestigiar os corredores das distâncias mais rápidas, como 5k e 10k. Será um evento para reunir amantes da corrida e reforçar o calendário esportivo da região”, destacou Sylvio Bitencourt, diretor de eventos da Avatar Sports.

As inscrições com desconto do primeiro lote encerram nesta sexta (15/8), às 23h59 e podem ser realizadas pelo site www.maratonasaojose.com.br ou presencialmente em Caçapava (Rua Soldado José Alves de Abreu, 590 – Vila Pantaleão), de segunda a sexta-feira, das 9h às 20h.

O segundo lote tem início no sábado (16) com novos valores e ficará aberto até o dia 15 de setembro ou até o preenchimento das vagas.

SJC42K – 1ª Maratona de São José dos Campos

Data: 21 de setembro de 2025

Local: Avenida Teotônio Vilela – São José dos Campos – SP

Mais informações e inscrições: www.maratonasaojose.com.br

Inscrições com desconto do 1º lote: até às 23h59 do dia 15/08 (sexta-feira)

Abertura do 2º lote: dia 16/08 (sábado) até o dia 15/09 ou até o preenchimento das vagas