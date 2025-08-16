Documentário do Grupo Teatro do Imprevisto celebra histórias, saberes e desafios de quem vive de teatro no interior

Para especialista internacional, Ana Carla Fonseca, impactos de valores da economia criativa ainda são subestimados

*Cris Lopes

O Grupo Teatro do Imprevisto (GTI) de São José dos Campos trabalha atualmente na edição de seu documentário sobre 20 anos de histórias, completados em 2024, tendo atualmente como produtor executivo o membro-fundador Ricardo Salem. A produção, feita com recursos do Fundo Municipal de Cultural, tem direção de Cibele Tomas, roteiro de Luiz Brasileiro e direção de fotografia de Melissa Rahal.



Grupo Teatro do Imprevisto (GTI)

O doc tem previsão de estreia para outubro e fala da trajetória do GTI, que se transforma, expande, especializa, estrutura, e também se confunde, conecta e cria com vários outros grupos e artistas, profissionais da cultura. Estima-se que existam na cidade cerca de 1.600 profissionais das artes em atividade, pelo menos.

A cultura é um dos setores que compõe o segmento de economia criativa, que se caracteriza pelo uso da criatividade, do conhecimento e dela própria para geração de valor, entre eles o econômico, (mas muito além dele também) para a sociedade brasileira, conforme metodologia da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) que investe em ações voltadas ao segmento desde 2008.

Em maio de 2024, o GTI realizou a primeira edição presencial do Anima Rede, em parceria com a Ametista Eventos, primeiro e único evento exclusivo de teatro de animação de São José dos Campos, movimentando não só espaços culturais locais, mas pontos turísticos, como parques, praças, feiras e o distrito de São Xico. Ao todo foram sete grupos convidados, mais de 60 pessoas trabalhando diretamente entre staff e elenco.

Participação no PIB



Ricardo Salem não está só, é fato. São mais de 510 mil profissionais de economia criativa no estado de São Paulo. O setor respondeu por 5,3% do PIB estadual (R$192 bilhões) em 2023; no âmbito nacional, os 3,6% de participação no PIB significaram R$ 393,3 bilhões. Os dados são do Mapeamento da Indústria Criativa 2025, estudo realizado pela Firjan, a partir de dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) de 2023. (https://firjan.com.br/noticias/mapeamento-da-industria-criativa-2025.htm).

Em relação aos postos de trabalho da economia criativa, houve um aumento de 5%. Foram reunidos dados de 13 segmentos da indústria criativa, agrupados em quatro grandes áreas: Consumo, com 52,3%; Tecnologia, 37,6%; Mídia, 5,1%; e Cultura — o segmento de Salem — com 5%. Mais da metade dessas vagas ainda se concentram na capital, o que agrega um ar ainda mais hercúleo às produções artísticas feitas no interior de São Paulo, onde as políticas públicas são essenciais para a manutenção de vários grupos e espaços culturais.

Cadeias produtivas



Para a especialista internacional em economia criativa Ana Carla Fonseca, da Garimpo Soluções, quando organizados, trabalhadores e empresas desse segmento movimentam toda uma cadeia produtiva, que impacta não só o setor artístico-cultural, mas também turístico, comercial e social, fora dos grandes centros. Ela coordenou o projeto Mapa da Economia Criativa, patrocinado pela EDP Bandeirantes, em 2023, cujo objetivo era fortalecer o empreendedorismo criativo na região, em áreas como cultura, gastronomia, artes, entre outras. “Cada atividade dessas move várias cadeias (pela compra de produtos e serviços), contribui para o erário (pagando seus tributos) e gera renda para outros (por contratação PF ou PJ)”.

Valores subestimados



Há outros impactos da economia criativa que não são valorizados por carecer de mensuração adequada (aspecto que trabalharei em outro artigo), como na educação, meio ambiente, na expressão artística, na valorização das raízes culturais e históricas, na identidade e repertório cultural e artístico da comunidade e sociedade como um todo. Situações que nem sempre entram no radar quando se fala em gestão de recursos públicos e desenvolvimento econômico e social.

Para a especialista Ana Carla, o trabalho de Ricardo Salem contribui exatamente nessa orquestração de impactos. “Saber verbalizá-los e, idealmente, estimá-los, é fundamental para convencer os mais céticos ou distantes da realidade na qual eles trabalham e que contribuem para transformar”.

O documentário “GTI: 20 anos de paixão e resistência” (título provisório) traz algumas dessas manifestações, realizadas a várias mãos de quem faz das artes cênicas o seu ganha pão, sonho, encantamento e ação no mundo, transformando pessoas e ampliando consciências e saberes. Em cena e a partir da cena. Na vida e para a vida. A previsão de lançamento do documentário “GTI: 20 anos de paixão e resistência”, feito com recursos do Fundo Municipal de Cultura, é para outubro – em breve em um espaço cultural bem perto de você.

Mas você já pode agendar a sua entrevista (crislopes.comunica@gmail.com)!

*Cris Lopes (@crislopes.comunica) – é jornalista, estrategista de conteúdo e empreendedora de comunicação e marketing digital em São José dos Campos, onde também atua como assessora de comunicação e roteirista em projetos de economia criativa há 10 anos. Interpretou “Boraceia”, na montagem de estreia do GTI, “Burundanga”, de Luis Alberto de Abreu, em 2004.