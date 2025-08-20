O que é estoque mínimo e por que ajuda a evitar prejuízos no negócio?

Ter um estoque mínimo é essencial para garantir um bom atendimento aos clientes e não deixar ninguém frustrado.

Esse termo diz respeito à quantidade mínima de produtos que devem ser armazenados para evitar imprevistos financeiros, como gastar mais do que o esperado em determinado período. Ou, então, evitar a falta e o excesso de itens estocados, que podem acarretar prejuízos.

Ou seja, a gestão do estoque é altamente estratégica para empresas que desejam crescer de forma escalável e segura, mesmo diante de obstáculos. Afinal, é preciso se prevenir. E uma das formas é calcular o estoque mínimo do seu e-commerce.

Vamos aprender como fazer isso? Confira!

O que é estoque mínimo?

O estoque mínimo, ou estoque de segurança, é um indicador estratégico que define a menor quantidade de produtos que a empresa deve manter para evitar a falta ou excesso de itens armazenados.

Ele também representa o momento ideal de fazer nova ordem de compra com os fornecedores, pois garante a demanda do público até a data de entrega das mercadorias, mesmo se houver imprevistos.

Porém, como um negócio é bastante diferente um do outro, o número do estoque mínimo costuma variar conforme o porte, o segmento e a região da empresa.

Lojas on-line e e-commerces precisam de mais mercadorias estocadas do que uma indústria, que foca em armazenar insumos e matérias-primas para não impactar seu processo produtivo, por exemplo. Assim como um mercadinho de bairro tem necessidades distintas de uma grande rede de supermercados da cidade.

Qual é a diferença entre estoque mínimo e máximo?

Para ficar ainda mais claro o que é estoque mínimo, vamos trazer outro conceito, o de estoque máximo.

Essas duas ferramentas de gestão se complementam. Enquanto o estoque mínimo calcula a menor quantidade para atender sua demanda mesmo em caso de atraso de fornecedores ou possível aumento de vendas, o máximo considera o limite para evitar desperdícios.

Entre esses desperdícios, citamos não apenas produtos parados sem vender, mas possíveis danos que podem prejudicar a qualidade do item, o comprometimento inadequado do espaço físico e o capital de giro do negócio.

Por que é importante conhecer o estoque mínimo?

Tanto o estoque mínimo como o máximo são indicadores estratégicos altamente relevantes para qualquer empresa, seja física ou on-line. Isso porque, ajuda a:

evitar rupturas, desperdícios e perda de vendas;

planejar as compras;

controlar o fluxo de caixa e capital de giro;

otimizar o espaço físico do estoque;

melhorar o desempenho financeiro da loja;

evitar que produtos acabem durante picos de vendas sazonais;

tornar as tomadas de decisão mais assertivas e estratégicas;

adaptar-se melhor às mudanças e possíveis crises econômicas;

garantir a satisfação dos clientes com produtos disponíveis e bem-cuidados.

Como calcular o estoque mínimo?

Para calcular o estoque mínimo, o primeiro passo é descobrir o consumo diário de mercadorias da sua loja on-line ou e-commerce. Basta aplicar a seguinte fórmula:

Consumo médio diário = consumo das mercadorias em um determinado período / dias deste período

A próxima etapa é inserir o resultado do consumo médio diário na fórmula do estoque mínimo:

Estoque mínimo = consumo médio diário (CMD) x tempo de reposição (TR)

O tempo de reposição diz respeito ao período em que o fornecedor consegue entregar novas mercadorias. É importante ter em mente que atrasos acontecem e, por isso, devem ser considerados na sua gestão de estoque.

Veja um exemplo abaixo para entender melhor como usar a fórmula na prática.

Exemplo de estoque mínimo

Um e-commerce de roupas femininas para jovens e adultos calculou venda de 120 peças em 30 dias. Sendo assim, o consumo médio diário dessa loja foi de:

Consumo médio diário = consumo das mercadorias em um determinado período / dias deste período.

Consumo médio diário = 120 / 30

Consumo médio diário = 4 unidades.

Se o fornecedor diz que o tempo para reposição é de 15 dias, o estoque mínimo é:

Estoque mínimo = consumo médio diário x tempo de reposição

Estoque mínimo = 4 x 15

Estoque mínimo = 60 unidades.

Como dissemos, é importante adicionar uma margem de segurança em caso de atrasos na entrega. Se ela for de 15%, a quantidade de estoque mínimo passa para 69 unidades.

Já em datas sazonais e comemorativas, é preciso entender o consumo médio nesses períodos. E, para isso, a melhor forma é usar a tecnologia e mensurar suas vendas por meio de um sistema de gestão on-line completo que integre finanças, estoque, notas fiscais, fornecedores, entre outros processos.

Cuidados com o planejamento do estoque mínimo

Como todas as estratégias e técnicas aplicadas em um gestão de e-commerce ou loja virtual é vital entender que existem prós e contras. No caso do estoque mínimo, é preciso ficar atento a alguns aspectos:

produtos com maior demanda e que geram mais receita precisam ter um estoque mínimo maior do que itens que sem menos;

mercadorias com ticket mais alto precisam ter um estoque máximo menor do que as com menor valor unitário, pois geralmente possuem custo maior estocagem;

sempre acompanhar as preferências, necessidades e os comportamentos de clientes para entender mudanças e tendências, e preparar o estoque conforme as oportunidades do mercado.

E para ter dados exatos e em tempo real da situação do seu estoque e das suas vendas, conte com um sistema de gestão on-line, que oferece muitas vantagens ao e-commerce, como:

relatórios completos e atualizados para tomadas de decisão mais rápidas e certeiras;

redução de erros no registro e na movimentação de produtos;

otimização do espaço físico do estoque, com melhor aproveitamento e organização dos itens mais e menos vendidos;

aumento da produtividade pela automação de processos e integração do sistema com outras plataformas de e-commerce e marketplace.

Ou seja, se você quer organizar o funcionamento do seu negócio, invista na tecnologia para melhorar suas análises e, consequentemente, seus resultados. Boas vendas!

Este conteúdo foi escrito pela equipe do Bling, um sistema de gestão on-line que descomplica seu negócio. Oferecemos um ERP que agiliza a emissão de notas fiscais e boletos, além de realizar integrações com as principais plataformas de e-commerce e marketplaces.

