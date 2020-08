WSL: Vitória de Filipe Toledo e Coco Ho em Surf Ranch

Michelob ULTRA Pure Gold Rumble at the Ranch” reuniu 16 surfistas da elite mundial na piscina de ondas perfeitas da World Surf League, na Califórnia. A final foi disputada com a equipe da brasileira Tatiana Weston-Webb e Kanoa Igarashi (Japão). Adriano de Souza e Caroline Marks (EUA) chegaram até as semifinais

Na final com duas equipes mistas de brasileiros quem levou a melhor foi Filipe Toledo e a havaiana Coco Ho, que venceram o Michelob ULTRA Pure Gold Rumble At The Ranch, realizado no último domingo (9), em Lemoore, na Califórnia. A disputa dos vencedores foi com a brasileira Tatiana Weston-Webb e Kanoa Igarahi (Japão). A competição de um dia, da World Surf League (WSL), reuniu 16 surfistas da elite mundial, em Surf Ranch, para o primeiro evento de tag-team, com a premiação revertida para a caridade. Mais um brasileiro chegou até as semifinais, o campeão mundial de 2015, Adriano de Souza, o Mineirinho, que fez dupla com Caroline Marks (EUA).

Filipe Toledo

O surfe moderno da Coco Ho e Filipe Toledo superou o de Tatiana Weston-Webb (BRA) e Kanoa Igarashi (JPN) para levar o título do evento após uma onda quase perfeita de Toledo (9.67), que garantiu a maior pontuação do dia. A dupla vencedora nomeou a Surfrider LA como destinatária de uma doação de $10.000 em seu nome.

“Foi estranho porque eu caí nas minhas duas direitas no início do evento, então eu sabia que só tinha essa última chance para mostrar um surfe mais radical,” disse Filipe Toledo. “Quero agradecer a Coco também que surfou muito bem na competição. Fiquei feliz de a gente estar juntos no mesmo time”, diz o 4º melhor do ranking e bicampeão do Oi Rio Pro, etapa brasileira do Championship Tour, em Saquarema (RJ).

Coco Ho

Toledo e Coco chegaram à final, após eliminar Alyssa Spencer (EUA) e Kolohe Andino (EUA) nas quartas de final e, em seguida, eliminando Sage Erickson (EUA) e o 11X campeão WSL Kelly Slater (EUA) nas semifinais.

Surf Ranch

Igarashi e Weston-Webb dominaram seus confrontos de abertura, com duas das maiores eliminatórias do dia, eliminando Lakey Peterson (EUA) e Griffin Colapinto (EUA), nas quartas de final, seguidos por Caroline Marks (EUA) e do brasileiro Adriano de Souza na Semifinal. No entanto, a dupla ficou devendo na final e não foi capaz de postar as somatórias necessárias para vencer.

Kanoa Igarashi com 9.00 para colocar sua equipe na Final



“Todos nós competimos para ter aquelas situações em que conseguimos ter um bom desempenho sob pressão, e é isso que tenho sentido mais falta nos últimos meses”, disse Igarashi. “Eu definitivamente recebi minha dose nas últimas horas. É um formato épico e Tati surfou muito bem.”

Tatiana Weston-Webb ganha nota 7.93 com um dos tubos mais profundos do evento



“Foi divertido hoje e me senti bem”, disse Slater. “É diferente porque não há muito em jogo, mas há um pouco daquele sentimento competitivo lá. Sage e eu nos divertimos durante os treinos e nas conversas sobre nossa estratégia.”

Kelly Slater com seu retorno à competição no Surf Ranch

Coco Ho celebra a vida e o legado de seu tio Derek Ho antes da competição no Surf Ranch



“Ontem foi surreal assistir aquela linda esquerda e imaginar e celebrar o tio Derek foi incrível”, disse Ho. “Estou muito grata a todos por fazerem acontecer.”

O Michelob ULTRA Pure Gold Rumble no Ranch é apoiado por Michelob ULTRA Pure Gold, Shiseido, Red Bull, Jose Cuervo, Jeep, CLIF Bar, Havaianas e Hydro Flask.

World Surf League

Sobre a WSL – A World Surf League, criada em 1976, é a principal plataforma do surfe e dos surfistas no mundo inteiro. A WSL está dedicada a mudar o mundo através do poder inspirador do surfe, criando eventos, experiências e narrativas autênticas para motivar a comunidade global a viver um lifestyle com dedicação, originalidade e entusiasmo. Trata-se de uma organização global com sua sede principal em Santa Monica, Estados Unidos, e escritórios regionais para a América do Norte, América Latina, Europa, África, Ásia, Australásia e Havaí. Tem uma profunda apreciação pela rica herança do surfe, promovendo progressão, inovação e performance nos níveis mais altos do esporte. A WSL é composta por Circuitos e Eventos, celebrando os melhores surfistas do mundo em todas as modalidades, realizando anualmente mais de 180 campeonatos globais para coroar os campeões mundiais em todas as divisões; pela WSL WaveCO, onde a inovação encontra experiências inéditas; e pela WSL Studios, que oferece as melhores narrativas através das competições, lifestyle e conservação.

Kelly Slater Wave Company

Kelly Slater Wave Company – Trata-se de uma divisão da World Surf League (WSL), uma empresa inovadora em tecnologia e experiências em ondas. O Kelly Slater Wave Company (KSWC) é a primeira empresa a desenvolver uma fórmula que combina ciência, engenharia e design de ponta para criar a maior onda artificial de high performance existente e foi criada pelo 11 vezes campeão mundial, Kelly Slater.

Vitória de Filipe Toledo e Coco Ho no the Michelob ULTRA Pure Gold Rumble at the Ranch. (Crédito WSL / Lawrence)

Resultados do Michelob ULTRA Pure Gold Rumble no Ranch (9/8)

Final

1: Coco Ho e Filipe Toledo (16.24)

2: Tatiana Weston-Webb e Kanoa Igarashi (14.63)

Semifinal

SF 1: Coco Ho e Filipe Toledo (15.96) X Sage Erickson e Kelly Slater (10.33)

SF 2: Tatiana Weston-Webb e Kanoa Igarashi (16.50) X Caroline Marks e Adriano de Souza (16.17)

Quartas de final

QF1: Coco Ho e Filipe Toledo (14.07) X Alyssa Spencer e Kolohe Andino (11.34)

QF2: Sage Erickson e Kelly Slater (14.32) X Carissa Moore e Seth Moniz (13.70)

QF3: Caroline Marks e Adriano de Souza (15.60) X Kirra Pinkerton e Conner Coffin (10.20)

QF4: Tatiana Weston-Webb e Kanoa Igarashi (16.03) X Lakey Peterson e Griffin Colapinto (15.87)