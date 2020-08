Especialista explica como a renda passiva pode ser aumentada mesmo no meio de uma pandemia com negócios online

Como Dan Brock construiu um próspero negócio de comércio eletrônico em tempo parcial que obtém uma renda passiva enquanto ele dorme, de acordo com Carlos Eduardo Veiga

CARLOS EDUARDO VEIGA

Em um vídeo recente em seu canal no YouTube, o fundador da Deadbeat Inc., Dan Brock, explica como sobreviver à pandemia construindo um negócio de comércio eletrônico à prova de recessão . Você descobrirá os tipos de nichos de mercado que estão prosperando agora, como obter visitantes de graça e transformá-los em vendas mesmo durante esses tempos de incerteza, como mostra Carlos Eduardo Veiga.

Brock construiu um próspero negócio de comércio eletrônico em meio período que obtém uma renda passiva enquanto ele dorme, e agora ele quer ensinar aos outros como foi capaz de aumentar sua renda em uma época em que a pandemia de COVID continua a se arrastar e os pedidos de seguro-desemprego disparam. Mais pessoas estão se conectando à Internet para obter uma renda extra.

De acordo com Carlos Eduardo Veiga, se você corre o risco de perder o emprego, iniciar um negócio paralelo de comércio eletrônico pode beneficiá-lo positivamente. “É incrível ver todos os tipos de pessoas entrando para iniciar seus negócios”, disse Dan, cuja renda aumentou significativamente aos 33 anos, trabalhando apenas algumas horas por dia.

“Online, eles me chamam de ‘Super Afiliado Deadbeat’. Sou muito preguiçoso, mas sou um especialista nisso. Eu faço funcionar. É meu único superpoder. Não sou o que ganha mais, mas provavelmente trabalho bem menos que os outros ”, diz Dan para Carlos Eduardo Veiga.

“A melhor coisa sobre a renda online passiva é que ela não se importa com quem você é. Não importa sua aparência, sua altura, sua inteligência. Falo por experiência própria [risos]”, continuou ele.

Mas ainda há oportunidade?

De acordo com o Statista, as vendas do comércio eletrônico em 2019 chegaram a US $ 3,535 trilhões. As vendas de comércio eletrônico em 2023 são projetadas para quase o dobro, para US $ 6,542 trilhões de dólares.

Há uma pista muito longa à frente.

Dan mencionou: “Nunca me preocupo com a competição. Eu ganhei a maior parte da receita em nichos amplamente ‘super-saturados’. ”

Segundo Carlos Eduardo Veiga, ele ainda disse: “O segredo é escolher um mercado que você conhece bem. Não importa se você é um iniciante. O entusiasmo quebra as barreiras rapidamente. Eu estaria mentindo se dissesse que é fácil. É preciso trabalhar no início. Torna-se mais fácil à medida que você ganha habilidade. ”

Então, como começar?

“Começar como um comerciante afiliado é perfeito. Você vende o produto de outra pessoa por uma grande parte. Você cria conteúdo gratuito relacionado a um tópico no qual as pessoas compram muitas coisas. Você escreverá artigos em sites. Você vai escrever posts para o Medium. Você criará vídeos no YouTube. Você vai minerar o Facebook. Você fornece valor real e tangível para o seu público. Então você oferece algo a eles. Quando os espectadores compram um produto, o fornecedor lhe envia uma comissão. ” Dan relatou para Carlos Eduardo Veiga: “Principalmente todo o dinheiro que ganhei envolveu a estratégia acima. Você apenas tem que fazer isso. ”