Rotam do Brasil ganha certificação internacional

A companhia foi avaliada pela consultoria global Great Place to Work e entra ao seleto grupo das melhores empresas para se trabalhar no agronegócio

A Rotam do Brasil, empresa global de agroquímicos, com foco em desenvolver as melhores soluções para o agricultor brasileiro, busca diariamente desenvolver cada vez mais produtos com qualidade e segurança para o produtor rural. Além disso, a preocupação com seus funcionários e o ambiente de trabalho também é considerado essencial para que o produto final chegue da maneira correta e com o seu máximo potencial tecnológico lá na fazenda. Alinhado com esse propósito a empresa acaba de receber a certificação do Great Place to Work (GPTW), consultoria global que apoia organizações em todo o mundo a obter melhores resultados através de uma cultura de confiança, alto desempenho e inovação.

Agora, a companhia passa a utilizar o selo da GPTW, conquistado por meio de um processo que começou já há alguns anos. Conforme explica o gerente de recursos humanos (RH) da Rotam, Gabriel Picosse, a empresa focou em implementar melhorias e atualizações nos processos e políticas de Gente e Gestão, não se limitando as práticas de RH. “Através de toda companhia, contribuindo assim para uma melhoria significativa no índice de satisfação dos colaboradores e ambiente de trabalho, por consequência”, diz.

Ainda segundo ele, uma equipe de média e alta liderança alinhada, integrada e com objetivos claros foi fundamental. “Obter esse certificado envolve diversos processos. É um trabalho de equipe, de toda liderança com muito apoio e engajamento de todos colaboradores. No dia a dia, ouvimos as equipes, discutimos em nível gerencial os pontos de atenção, de forma contínua, sempre almejando um bom ambiente e boas práticas”, comenta.

A certificação pela GPTW de acordo com o gerente é a certeza de estar no caminho certo. “Agora, com os resultados da pesquisa em mãos, iremos analisar e traçar um plano de ação, para os próximos doze meses, com objetivo de aperfeiçoar as áreas que identificarmos como críticas. Nossa prioridade é assegurar boas práticas de gente e gestão, com forte alinhamento mantendo nosso foco em melhoria contínua, visando o bem-estar, segurança e saúde de todos”, explica Picosse.

Benefícios de ser GPTW

Para a Rotam do Brasil ser avaliada pela GPTW e por seus funcionários é fundamental para o crescimento da empresa. “A certificação transmite a segurança de que os projetos estão sendo realizados da melhor maneira possível”, destaca o gerente de RH.

Além disso, percebe-se no ambiente de trabalho um sentimento de satisfação, orgulho em pertencer a uma organização que visa padrões elevados de gestão, reconhecimento e valorização da marca empregadora perante o mercado e entre colaboradores. “Esses fatores com certeza refletem no que entregamos ao nosso cliente final que é o produtor”, aponta Lucas Cavallari Ferreira, coordenador de marketing da Rotam.

A certificação também foi celebrada pelo diretor regional Brasil, Javier de La Rua. “Esta certificação é uma confirmação de como os funcionários se sentem e percebem trabalhando na Rotam do Brasil, um exemplo de que estamos na direção certa. Parabéns equipe do Brasil!”, completa o profissional.

Rotam

A Rotam atua no País há 15 anos. E o diretor explica qual é fórmula para melhorar a cada ano. “Somos uma empresa jovem, cada ano é diferente, com desafios, oportunidades e objetivos claros. Ano a ano aprendemos com o passado, aproveitamos o presente e planejamos o crescimento em uma base sólida para um futuro promissor. As pessoas que fazem a Rotam são nosso principal patrimônio e cuidar de cada uma delas é a prioridade”, afirma. Toda a equipe de profissionais da marca está orgulhosa da conquista. “Tenho orgulho por esta certificação GPTW para os funcionários da Rotam. Acho que a Rotam também é a melhor equipe para trabalhar, quando você se sente fortalecido e cercado por uma atitude e energia fantástica”, finaliza o diretor.

Estação experimental da Rotam em Artur Nogueira-SP no Brasil

Rotam do Brasil – A Rotam CropScience é uma empresa global de agroquímicos, fundada em 1950, com foco em proteção de cultivos, com atuação direta em mais de 75 países. Com operações de fabricação na China, a empresa fornece produtos de qualidade e suporte técnico profissional que vão desde proteção de cultivos, nutrição de plantas e sementes. A filial no Brasil fica em Campinas/SP e a estação experimental em Artur Nogueira/SP.