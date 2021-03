Educação SP entrega 7 ônibus para o transporte escolar na região do Vale do Paraíba

Aquisição faz parte do programa Caminho da Escola que visa renovar frota de veículos escolares; investimento foi de cerca de R$ 14,6 milhões

A Secretaria Estadual da Educação entregou nesta sexta-feira (12) sete ônibus escolares na região do Vale do Paraíba. Os municípios contemplados foram Igaratá, Potim, Santa Branca, São José dos Campos e São Sebastião.

No total, em todo o estado foram entregues 59 ônibus. O investimento no valor total de cerca de R$ 14,6 milhões faz parte do programa Caminho da Escola, que pretende renovar a frota de veículos escolar para garantir maior segurança aos alunos.

Ônibus escolares

Os ônibus são do modelo ORE 3, da Volkswagen, e têm capacidade máxima de 59 estudantes sentados, além do condutor. Está equipado com dispositivo para transposição de fronteira, do tipo poltrona móvel, para embarque e desembarque de estudante com deficiência, ou com mobilidade reduzida, que permite realizar o deslocamento de uma ou mais poltronas, do salão de passageiros, do exterior do veículo, ao nível do piso interno.

Caminho da Escola

Criado em 2007, como parte do Plano de Desenvolvimento da Educação, o programa Caminho da Escola tem entre os objetivos renovar a frota de veículos escolares (ônibus e embarcações), garantir a segurança e a qualidade do transporte dos estudantes e contribuir com a redução da evasão escolar.

O programa também visa a padronização dos veículos, a redução dos preços e o aumento da transparência nas aquisições.