VW é líder de vendas entre SUVs compactos no Brasil e na Argentina

Nivus e T-Cross conquistaram mais de 100 mil clientes nos dois mercados em 2021

Nivus e T-Cross foram os SUVs mais vendidos no segmento de utilitários esportivos compactos no Brasil e na Argentina em 2021. Juntos, os modelos fabricados no Brasil totalizaram mais de 100 mil unidades vendidas ao longo do ano passado no Brasil e na Argentina.

BRASIL

No Brasil, o T-Cross conquistou 62.311 clientes em 2021, de maneira que, em dezembro, o modelo obteve mais de 9 mil unidades faturadas, sendo o melhor mês de vendas desde o seu lançamento em fevereiro de 2019. Ao longo de 2021, o Nivus garantiu espaço em 36.667

garagens. Isto é, somados, os modelos Volkswagen representaram quase 100 mil unidades vendidas, garantindo a liderança no segmento de SUVs compactos (A0 SUV).

ARGENTINA

No mercado argentino, o T-Cross contabilizou 4.403 unidades comercializadas e o Nivus, 5.434. Juntos, os modelos também garantiram a liderança da Volkswagen na Argentina na categoria A0SUV, totalizando mais de 20% de participação no segmento.

Thomas Owsianski, presidente e CEO do Grupo Volkswagen Argentina e vice-presidente de Vendas e Marketing da Região SAM

“A liderança entre os SUVs compactos nos dois mercados mais importantes da América Latina comprova que Nivus e T-Cross são produtos vencedores e inovadores. Pensados e desenvolvidos com foco nas necessidades dos clientes, os dois modelos são referência em design, segurança e tecnologia”, afirma Thomas Owsianski, presidente e CEO do Grupo Volkswagen Argentina e vice-presidente de Vendas e Marketing da Região SAM.

Roger Corassa, vice-presidente de Vendas e Marketing da Volkswagen do Brasil

“O sucesso do Nivus e do T-Cross é a prova de que estamos no caminho certo. Desde o primeiro mês que chegaram ao mercado brasileiro, os dois modelos foram muito bem recebidos. Como parte da estratégia SUVW, Nivus e T-Cross receberam ainda mais recursos de tecnologia na linha 2022 para continuarem a ser o sonho de consumo de muitos clientes”, afirma Roger Corassa, vice-presidente de Vendas e Marketing da Volkswagen do Brasil.

T-Cross

Primeiro SUVW produzido na América Latina, o T-Cross é produzido na fábrica da Volkswagen em São José dos Pinhais (PR). O modelo recebeu na linha 2022 importantes itens de tecnologia, como o ACC (Controle de Cruzeiro Adaptativo) e o AEB (Autonomous Emergency Brake / Frenagem Autônoma de Emergência) de série a partir da versão 200 TSI. Além disso, ganhou Wireless Charger (carregamento de smartphone por indução) para as versões Comfortline e Highline e passou a contar em todas as versões com a função Start-Stop, que desliga e liga o motor automaticamente no anda-e-para do trânsito ou nos semáforos, economizando combustível e diminuindo as emissões.

Nivus

Com design inovador, novos conceitos de conectividade, tecnologias e segurança, o primeiro ‘smart car’ do País conquistou o público nos mercados em que participa. Produzido na fábrica da Volkswagen de São Bernardo do Campo, o modelo também ganhou novos equipamentos e ficou ainda mais exclusivo na linha 2022. Agora, ACC, AEB e Start-Stop passam a ser de série em todas as versões. Já o ar-condicionado Climatronic touch sai de fábrica na configuração Highline e o painel de instrumentos Active Info Display é opcional para a Comfortline. Também é possível destacar a iluminação 100% em LED, o Alerta de Fadiga, Post Collison Brake e é claro, o VW Play!