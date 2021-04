Serviço de carros por assinatura tem crescido a cada dia

Contratação de carros pode ser extremamente vantajosa para seu bolso

Chamada de “Netflix dos carros”, um mercado que tem crescido a cada dia no Brasil, trata-se da assinatura de veículos em seguradoras e concessionárias. Muitos brasileiros que sonham em adquirir um carro novo agora podem ter mais facilidade na aquisição, com inúmeras vantagens.

A assinatura de carros funciona da seguinte forma: os veículos são oferecidos por locadoras, seguradoras e alguns aplicativos, onde o contratante paga um valor por mês para utilizar, sem se preocupar com gastos de documentação, seguro ou manutenção. O serviço é acessível para todas as idades e pode ser bem vantajoso para o bolso, de acordo com as necessidades de cada motorista.

Consolidado na Europa e nos Estados Unidos, este modelo chamado Car as a Service (CaaS), além de ser maior parte disponibilizado em locadoras, tem se tornado uma tendência em diversas montadoras no Brasil. Além das locadoras e redes especializadas em locação de veículos, algumas fabricantes também têm apostado neste mercado.

Os carros por assinatura também garantem uma tranquilidade para os motoristas, pois, além dos benefícios financeiros, a segurança é um dos fatores que mais preocupam um proprietário de veículo. Os benefícios de utilizar o automóvel e não se preocupar com roubos ou furtos é o que muitos buscam nos dias de hoje, principalmente em cidades grandes.

Outra vantagem muito importante na assinatura de veículos é realizar a contratação de carros novos a cada ano. A preocupação da desvalorização do veículo é um dos motivos mais levados em conta na compra dos motoristas. Devido à locação, a aquisição de veículos 0 km que geralmente estão com a manutenção em dia tornou- se mais prática e fácil.

A contratação de carros por assinatura facilitou o sonho de consumo para muitos brasileiros. O serviço vale a pena para pessoas que não têm dinheiro para comprar, que possuem dificuldade em conseguir crédito para financiamento, ou para quem não irá utilizar o carro por muito tempo. Os preços variam de acordo com a locadora e qual veículo o contratante irá escolher, além do tempo de assinatura que pode interferir no valor.

Foto:Divulgação