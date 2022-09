Prefeitura retira obrigatoriedade do uso de máscaras no transporte

A Prefeitura de São José dos Campos retirou nesta sexta-feira (9), a obrigatoriedade do uso de máscaras no transporte público coletivo do município. O uso estava como obrigatório desde o início da pandemia da Covid-19, quando a atual Administração Municipal distribuiu gratuitamente mais de 100 mil máscaras à população.



O município tem acompanhado as diretrizes do Governo do Estado de São Paulo e a flexibilização foi anunciada nesta quinta-feira (8), por meio do decreto 67.096.



Apesar da não obrigatoriedade no transporte público coletivo, a Prefeitura recomenda o uso, principalmente para as pessoas do grupo de risco, como idosos, gestantes e imunossuprimidos, ou aqueles que apresentarem algum sintoma respiratório.



Em São José dos Campos, o uso de máscara continua obrigatório em todas as unidades de saúde, como hospitais, UBS’s Resolve (Unidades Básicas de Sapude), UPA’s (Unidades de Pronto Atendimento), drogarias e consultórios.

Essa flexibilização só é possível graças ao atual cenário epidemiológico do município. Hoje, a cidade está com uma cobertura de 96,3% de primeira dose, 87,5% de segunda, 67,3% de primeiro reforço, 32,6% segundo reforço e 36,1% terceiro reforço.



Nas crianças de 3 a 11 anos, a cobertura de primeira dose é de 74,3% e de segunda é de 53,8%. De acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde), a meta de cobertura para qualquer imunizante é de 95%.



A cidade ainda conta com cerca de 44 mil pessoas que já poderiam ter recebido a primeira dose de reforço e 157 mil a segunda de reforço. A Prefeitura reforça que a imunização é o melhor caminho para evitar o surgimento de novas variantes e o aumento de casos, internações e óbitos.



Nesta sexta-feira, a cidade está com 16 pessoas internadas por Covid, oito em unidades privadas e oito no HM (Hospital Municipal), sendo que nove delas em UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) e 7 na Enfermaria. Dos pacientes que estão na UTI, 66,67% não estão com o esquema vacinal completo e na enfermaria são 71,73%.

Uso continua recomendável, principalmente para pessoas do grupo de risco – Foto: Claudio Vieira/PMSJC