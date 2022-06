Marcellus Puig é o novo presidente e CEO do Grupo VW Argentina

Executivo brasileiro, com mais de 20 anos de experiência no Grupo, Marcellus retorna à região após atuar na matriz como Head Global de RH da marca Volkswagen, assumindo o cargo a partir de 1º de agosto de 2022.

• Thomas Owsianski será nomeado vice-presidente de Vendas, Marketing e Pós-Vendas da Volkswagen para a Região SAM, com foco no crescimento e transformação contínuos da marca.

A Volkswagen anuncia que o brasileiro Marcellus Puig (foto à esquerda) será o novo presidente e CEO do Grupo VW Argentina a partir de 1º de agosto. O executivo reportará a Pablo Di Si, chairman executivo da Volkswagen América Latina. Thomas Owsianski, em sua função de vice-presidente de Vendas, Marketing e Pós-Vendas para a América do Sul, se reportará a Pablo Di Si na região e funcionalmente a Imelda Labbé, membro do Conselho de Administração de Marketing, Vendas e Pós-Vendas da marca Volkswagen.

Marcellus Puig

Iniciou sua carreira na Volkswagen do Brasil em 1998, ocupando diversos cargos de destaque na área de Recursos Humanos, tornando-se vice-presidente da área do Grupo Volkswagen Argentina de 2013 a 2017 e, em seguida, ocupou o mesmo cargo na Volkswagen do Brasil e Região SAM de 2017 a 2021. Nesta última função, participou ativamente da transformação e reestruturação das operações da empresa na Região SAM. Mais recentemente, Marcellus foi o primeiro brasileiro a ocupar o cargo de Global Head of Human Resources da Marca Volkswagen na Alemanha, sendo membro do Comitê Executivo global da VW. Marcellus é formado em Administração de Empresas pela PUC-SP, possui MBA em Administração de Empresas pela Universidade da Califórnia, além de especialização em Gerenciamento de Projetos pela Universidade George Washington.

Thomas Owsianski

Para consolidar o crescimento da marca na região, Thomas Owsianski terá como foco a vice-presidência de Vendas, Marketing e Pós-Vendas para a América Latina, que inclui os 29 países da América do Sul, Central e Caribe. Thomas é formado em Economia e trabalha no Grupo VW desde 2012, quando se juntou à equipe Skoda como Head of Global Marketing na República Tcheca. Em 2014, tornou-se Diretor Executivo de Vendas e Marketing em Xangai, China. Em 2016, assumiu a Vice-Presidência de Vendas e Marketing da Região SAM onde, em 2017, tornou-se o 1º Vice-Presidente Executivo da Região. Em 2018, assumiu a presidência da Audi China em Pequim e atuou, de setembro de 2019 até hoje, como presidente e CEO do Grupo Volkswagen Argentina, acumulando a vice-presidência de Vendas e Marketing da Volkswagen SAM desde outubro de 2020.

Pablo Di Si

“Marcellus tem uma ampla experiência internacional dentro do Grupo Volkswagen, já tendo passado por uma etapa anterior no Grupo Volkswagen Argentina. Com certeza contribuirá fortemente para o crescimento de nossos negócios no país. Durante sua gestão, Thomas liderou, entre outras conquistas, os novos investimentos da empresa no país e a produção do SUV premium Taos na fábrica de General Pacheco, com uma introdução muito bem sucedida do modelo no mercado sul-americano”, disse Pablo Di Si, chairman executivo da Volkswagen América Latina.

Grupo Volkswagen Argentina

Devido à sua experiência anterior e ao seu histórico de trabalho no país, Marcellus possui um vasto conhecimento da situação social, econômica e política da Argentina e da região, o que implica grande valor para seu desenvolvimento no novo cargo de presidente e CEO do Grupo Volkswagen Argentina.