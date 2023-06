Você sabe qual sabor de bolo combina mais com seu signo?

Diante das mais de 80 opções disponíveis na Sodiê Doces, a astróloga Sara Koimbra sugere o bolo ‘ideal’ para cada um dos símbolos do zodíaco

O Dia dos Namorados se aproxima e os casais apaixonados já estão em busca do presente ideal. Para ajudar a tornar esse momento recheado de amor ainda mais especial, a Sodiê Doces São José dos Campos, maior franquia de bolos artesanais do país, pediu ajuda para a astróloga Sara Koimbra, que listou o bolo que melhor se encaixa no paladar de cada signo. As dicas garantem que a sobremesa dessa comemoração seja ainda mais especial.

Sara explica que os signos do elemento fogo (Áries, Leão e Sagitário) possuem personalidade forte e intensa. Já os do elemento terra (Touro, Virgem e Capricórnio) são conhecidos por serem práticos e sofisticados. Os do elemento água (Câncer, Escorpião e Peixes) são pessoas sensíveis e extremamente intuitivas. Por fim, os signos de ar (Gêmeos, Libra e Aquário) são mais curiosos em relação às questões de sabores e texturas e um pouco mais abertos a novidades.

Ponderando todos esses aspectos, veja algum dos sabores que mais combinam com cada signo a partir das características pessoais:

Áries – Bolo Frutas Vermelhas #104



Esse bolo traduz muito a personalidade marcante dos arianos e as frutas vermelhas se conectam à intensidade dos nativos desse signo, além de expressar a liderança e a energia que ele transmite. O bolo é feito com massa branca e recheado com trufas e mousse brancas, junto com geleia de frutas vermelhas. Na cobertura, mais mousse e geleia, raspas de chocolate branco, morangos e cerejas.

Touro – Bolo Salada de Frutas #65



Os taurinos são sofisticados e possuem um gosto refinado e, além disso, são pessoas que apreciam uma boa culinária. Bolos com frutas é o que melhor traduz a personalidade deste signo. O Salada de Frutas da Sodiê Doces é feito com massa branca, recheado com creme gelado de frutas (abacaxi, pêssego, figo, maçã, manga, kiwi e morango), coberto com mousse e mais frutas.

Gêmeos – Bolo Nozes #62



Os nativos desse signo são inteligentes e divertidos, mas também são bastantes indecisos. Por isso, o bolo de doce de leite com nozes acaba sendo o que mais tem a ver com a personalidade dos geminianos. O sabor leva massa branca, recheio de creme gelado e doce de leite com nozes. É coberto com marshmallow, nozes e cerejas.

Câncer – Bolo de Cenoura #811



Os cancerianos são amorosos e bastante ligados à família, por isso um bolo caseiro, que promova a sensação de acolhimento, é o que mais se conecta com a personalidade deste signo. Nesse caso, qualquer dos 14 sabores da linha caseiros da Sodiê Doces faz um canceriano feliz, mas vale destacar o de Cenoura com Chocolate, um clássico.

Leão – Bolo de Morango Trufado com leite Condensado #96



Para os leoninos o ideal é um bolo bastante enfeitado e que não passe despercebido, tanto na estética quanto no sabor, pois os nativos desse signo gostam de se destacar. Esse bolo é feito com massa de chocolate e recheado com leite condensado e trufado meio amargo com morangos. Na decoração, requinte e fartura, como pedem os leoninos: mousse de chocolate, leite condensado, mais trufado meio amargo e morangos.

Virgem – Bolo Trufas brancas com Nozes e Damasco #68



Os virginianos são práticos e possuem um gosto bastante refinado, por isso este bolo representa a personalidade séria dos nativos de virgem. Com massa e recheio brancos, o bolo leva mousse, trufas, damasco e nozes.

Libra – Delícia de Coco #14



Os librianos costumam ter bom gosto, mas tem dificuldade na hora de escolher, por isso o bolo que combina chocolate e coco, acaba sendo uma boa opção para os nativos deste signo. O Delícia de Coco tem massa de chocolate, recheio de cocada e é coberto com brigadeiro, chocolate granulado, coco ralado e cerejas.

Escorpião – Bolo Vulcão de Leite Ninho® com Goiabada #819



Esse bolo traduz a personalidade intensa de Escorpião e seu lado misterioso. Por isso o bolo vulcão acaba sendo uma boa escolha para os escorpianos. O bolo da linha caseira é feito com massa branca, muita goiabada, leite em pó e geleia da fruta. Uma explosão de sabor.

Sagitário – Bolo Trufado de Chocolate com Morango Zero Açúcar #147



Sagitarianos são carismáticos e bem-humorados, por isso esse bolo instagramável traduz a personalidade do signo. Nesse caso, o sabor faz parte da linha Zero Açúcar da marca. O bolo é todinho de chocolate, tanto massa quanto no recheio trufado. Entre as camadas, muitos morangos picados. A decoração merece uma foto à parte: é feita com placas de chocolate e morangos – contraste lindo e delicioso.

Capricórnio – Bolo Meio Amargo #103



Os capricornianos são práticos e possuem uma personalidade mais séria, por isso acabam preferindo um bolo menos enjoativo e que expresse sua personalidade e o chocolate meio amargo acaba cumprindo este papel.

Aquário – Bolo Abacaxi com Coco #37



Por serem mais distantes e fora dos padrões, os aquarianos acabam buscando aquilo que foge do tradicional, por isso um bolo geladinho que tenha coco se conecta muito bem à personalidade deste signo, altamente inventivo e aberto para coisas novas em termos de gosto. O Bolo Abacaxi com Coco leva massa branca, recheio de mousse branca com abacaxi e cocada, cobertura de marshmallow, coco ralado e cerejas para decorar.

Peixes – Bolo Formigueiro #818



Os nativos desse signo são sensíveis e sonhadores, por isso um bolo doce e que traduz as coisas simples da vida, tem a ver com a personalidade dos piscianos. O Bolo Formigueiro é feito com massa de baunilha e leva em sua composição chocolate granulado, ideal para todos os momentos.

A rede dispõe hoje de mais de 80 sabores diferentes de bolos, além dos 12 da linha Zero Açúcar, das receitas caseiras e da versão vegana, além de docinhos (belgas, finos, tradicionais e bombom), balas de coco (com e sem cobertura), e uma linha exclusiva de salgados, fritos e assados. Tudo isso para deixar esse momento ainda mais especial.

Todas as opções estão disponíveis em todas as unidades da rede. Os pedidos podem ser feitos diretamente nas lojas, pelo aplicativo Sodiê Doces Oficial, disponível nos dispositivos IOS e Android, ou pelo iFood. Mais informações no site oficial da marca (www.sodiedoces.com.br/lojas) ou no Instagram @sodiedoces.

Sodiê Doces

Sodiê Doces – A Sodiê Doces, maior franquia de bolo do país, possui atualmente 350 lojas abertas no Brasil e duas unidades na cidade de Orlando, nos EUA. Em seu cardápio há mais de 80 variedades de sabores, uma linha Zero Açúcar, bolos caseiros e a versão vegana. Os bolos são elaborados à base de pão de ló, matéria-prima de primeira qualidade e frutas frescas. Também fazem parte do cardápio os docinhos (tradicionais, finos, belgas e bombom), balas de coco e sua linha exclusiva de salgados (cuja sede fica em Boituva). Mensalmente a marca traz os Bolos do Mês, com dois sabores, que ganham desconto especial em todas as unidades. A rede fechou 2022 com faturamento de 560 milhões de reais, registrando crescimento de 20,5% em comparação com 2021 (465 milhões de reais). Para 2023, a marca projeta abrir mais 30 unidades no território brasileiro.

Site: www.sodiedoces.com.br

Fanpage: www.facebook.com/sodiedocesoficial

Instagram: @sodiedoces

Imagem de Bernhard Mülhens por Pixabay