VOCÊ GOSTA DE SPOILER?

Termo comum do nosso tempo, o spoiler nasceu da necessidade em antecipar algum detalhe, cena, evento em um filme, série, novela ou livro; necessidade de gente do tipo “desmancha-prazeres” que faz disso uma profissão! Por definição, spoiler vem de spoil ou estragar, então, o “estragador”, é o nome da “profissão”; porém, não podemos esquecer de que toda profissão só existe porque há uma demanda!

Na época de ouro do cinema, seja nos anos 50 e 60 ou na “minha época de ouro”, nos anos 80 e 90, havia pouca concorrência midiática e também não era qualquer um que tinha voz para falar o que lhe vinha a cabeça e reverberar mundialmente, como hoje; os spoilers eram dados pelos fulanos que logo após assistirem ao filme, saíam no boca-a-boca contando e arruinando a experiência do outro…

Deixando de lado novelas e séries e focando apenas no cinema, hoje no mundo pós-moderno ou mundo líquido (Bauman), o cinema tem vários concorrentes dignos (e outros nem tanto), e isso faz com que haja uma diluição de público. Ingresso, pipoca e afins mais caros. Mais mídias, roteiristas procurando maiores salários (e outras mídias bancando), roteiristas “linha B” ficando para o cinema, que paga menos e investe mais em tela verde. Supostas tendências que ditam regras para roteiristas e produtores. Entre outras coisas, que somadas aos spoilers de internet, resultam em menor público.

Esses spoilers profissionais, conseguem – ou fabricam – fotos e fatos, postam e comentam, principalmente em seus canais de YouTube, onde muitas vezes, já tem o spoiler no título (para aumentar a curiosidade e engajamento) e com a alegria do “dever cumprido” se deliciam estragando a experiência do outro. Mas, como dito acima, se há profissão, é porque há demanda!

Vazou o roteiro de tal filme, vazou uniforme de tal herói, fulano fará uma participação especial em tal filme… Dependendo do vazamento, perde-se a curiosidade e a vontade em assistir ao filme. Embora, é preciso lembrar, que alguns estúdios e/ou pessoas do staff de certas produções vazam propositalmente para aumentar a curiosidade do público… Se é tiro no pé ou não, a prática é antiga.

Curiosamente, uma pesquisa publicada na revista Psychological Science apontou que saber o final de uma história antes de lê-la não prejudica a experiência da história. De fato, faz com que você a aprecie mais. O nome disso é “paradoxo do spoiler”. Pense em histórias que resistiram ao tempo, histórias como Édipo, Romeu e Julieta ou o Cavalo de Troia. Sabemos que Édipo mata seu pai e se casa com a própria mãe, Romeu e Julieta morrem e que os gregos encheram um cavalo de madeira de soldados; mas ainda assim, algumas pessoas querem ler ou ver a história.

No mundo, tem espaço para tudo e todos. Acredito que o ideal seria ter um espaço para pessoas que gostam de saber tudo antes, sem vazar para aqueles que não gostam de saber.

Por JEFF Fernandes, Psicanalista em formação,Jornalista, Produtor de áudio e Locutor