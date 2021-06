COOP lança campanha voltada para o Dia dos Namorados

Com foco na comodidade e conveniência, a Coop realizará no período de 4 a 13 de junho uma ação voltada para o Dia dos Namorados, com condições especiais de pagamento no setor de eletroportáteis. Nesse período, todas as aquisições efetuadas no setor poderão ser pagas em até 18 vezes sem juros com o cartão Coop Fácil.

Seguindo os novos hábitos dos consumidores de evitar aglomerações em restaurantes, a Coop aposta nas comemorações mais intimistas com refeições caseiras e, por isso, várias categorias estarão com ofertas e promoções especiais, como vinhos, chocolates, queijos, utilidades, celular, flores, frutas, sorvetes e vestuário.

Outra conveniência oferecida aos cooperados e clientes é a utilização do Coop Retira e Coop Entrega, que permite a escolha dos produtos para o jantar romântico ou o presente de forma rápida e segura. Sem contar a versatilidade dos cartões presentes (gift cards), os quais podem ser recarregados com os valores de R$ 10,00 a R$ 500,00, seja o neutro ou o específico de vinhos.

Coop

Com faturamento total de R$ 2.618 bilhões em 2020, a Coop possui cerca de 6 mil colaboradores diretos, mais de 895 mil cooperados ativos e 108 unidades de varejo, divididas em 31 lojas de supermercados, sendo 23 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 74 drogarias. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios a seus cooperados e à comunidade.

Site: https://www.portalcoop.com.br

Dia dos Namorados