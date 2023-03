A Reversa, linha feminina da Reserva recebeu ontem (22) em sua loja exclusiva no Shopping Leblon, a atriz Carolina Dieckmann para mais uma edição do Karolkê, o pocket show aconteceu em conjunto com amigos da atriz e da marca e participação especial do cantor Feyjão, que estiveram presentes para prestigiar esse momento da marca.

Carolina Dieckmann

Carolina Dieckmann Foto; Divulgação

Reserva

Foto; Divulgação