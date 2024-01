COOP entra no 70º ano de sua fundação

Em outubro de 2024, a rede de varejo Coop completará 70 anos de existência – um marco importante para uma cooperativa de consumo que nasceu como um armazém para abastecer os funcionários da Rhodia, na cidade de Santo André, e hoje possui 107 unidades de negócios.

Passadas sete décadas, a Coop continua totalmente alinhada com as tendências do mercado e comprometida com os princípios do cooperativismo e do ESG. Para o diretor-geral, Pedro Mattos, chegar aos 70 anos de existência traz a responsabilidade de honrar a sua história de sucesso e lançar as bases para outros 70 anos de existência.

Diretor-geral, Pedro Mattos

Segundo ele, 2023 não foi um ano fácil. Para se ter uma ideia, a confiança do consumidor, crucial para o setor, não atingiu os patamares que se imaginava, refletidos nos expressivos 76% das famílias brasileiras endividadas, de acordo com a Confederação Nacional do Comércio. Essa situação, combinada com a sustentação da taxa de juros a níveis elevadíssimos resultou num ambiente muito adverso ao consumo.

“No entanto, mesmo diante dos desafios, enxergamos muitas oportunidades de crescimento. No ano passado, inauguramos dois supermercados, seis drogarias, uma loja de hiperconveniência e 12 unidades foram revitalizadas com a nova identidade visual”, explica Pedro Mattos.

Coop 70 anos

Para este ano, o plano é continuar o crescimento sustentável. “Continuaremos impulsionando o crescimento da Coop de maneira sustentável. Estamos focados em expandir nossa presença, servindo à comunidade de forma eficiente e responsável, sempre observando as tendências de comportamento dos clientes e ajustando a nossa operação às suas demandas. Estamos investindo significativamente em tecnologia e inovação. Vamos oferecer uma experiência única aos nossos cooperados, com soluções ágeis e personalizadas, além de projetos e ações alinhados com os princípios cooperativistas”, reforça o diretor-geral.

Coop

Atualmente, a Coop possui mais de 1 milhão de cooperados ativos, 34 unidades de varejo alimentar, sendo 26 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba, duas em Tatuí, 73 drogarias, além dos canais digitais. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios aos cooperados e à comunidade.

