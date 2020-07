MOVIMENTO COVID-19 RECEBE APOIO DA COOP DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

O próximo sábado (4 de julho), Dia Internacional do Cooperativismo, será marcado pela solidariedade em São José dos Campos e com total apoio da Coop – Cooperativa de Consumo, que segue à risca o princípio de contribuir e cooperar com a sociedade onde está inserida. Nesse dia, será realizada nas três unidades da rede de supermercado a campanha Movimento Covid-19 – São José sem fome.

A ação envolve os times de basquete, rugby e vôlei de São José dos Campos para arrecadação de alimentos, no horário das 10 às 16 horas. Na unidade Morumbi (Avenida Dr. João Batista de Souza Soares, 2.185) ficará o time de basquete; na loja Santana (Avenida Rui Barbosa, 837) o time de rugby e os voluntários do time de vôlei, na Coop Novo Horizonte (Avenida Presidente Tancredo Neves, 3.400).

O cooperado / cliente que doar 1quilo de alimento, além de ganhar uma máscara de proteção da equipe da respectiva unidade, concorrerá a uma camisa oficial do mesmo time.

Movimento Covid 19 São José sem Fome

O Movimento Covid 19 São José sem Fome levará kits de alimentos e produtos de higiene para famílias em risco social. Desde o início da campanha, em março, já foram entregues 16.386 kits que representam mais de 81% das 20 mil famílias cadastradas no site do Movimento para receber as doações.

Coop – Cooperativa de Consumo

Sobre a Coop: atualmente, é considerada a maior cooperativa de consumo da América Latina, possui mais de 850 mil cooperados ativos, cerca de 6 mil colaboradores diretos, 32 lojas de supermercados, sendo 24 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 57 drogarias.

Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios a seus cooperados e à comunidade, a exemplo do ciclo de palestras gratuito; programa de saúde e qualidade de vida; programas educacionais voltados aos estudantes da rede pública e particular e doações para entidades beneficentes das cidades onde conta com unidades de distribuição.