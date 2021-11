Manoel Conde Neto, fundador da Farma Conde, recebe Título de Cidadão Joseense

O Presidente do Conselho do Grupo Conde, Manoel Conde Neto, foi agraciado na noite de hoje (22/11) com o Título de Cidadão Joseense concedido pela Câmara Municipal de São José dos Campos.

Câmara de São José dos Campos

A proposta de cessão do título foi feita pelos vereadores Robertinho da Padaria (Cidadania), Dr. Elton (MBD), Juvenil Silvério (PSDB), Lino Bispo (PL), Marcão da Academia (Democratas), Zé Luís (PSD), Milton Vieira Filho (Republicanos) e Renato Santiago (PSDB).

Título de Cidadão Joseense

A sessão solene de outorga do Título foi realizada no Plenário da Câmara Municipal.

Manoel Conde Neto

Quem é Manoel Conde Neto

O empresário Manoel Conde Neto nasceu em 05 de maio de 1969 no município paulista de Paraguaçu Paulista. Filho de pai comerciante e mãe professora, com 9 anos de idade começou a trabalhar em uma feira livre da cidade vendendo limão e alho.

Formado em direito, administração e economia, atualmente, é sócio proprietário e presidente do conselho do Grupo Farma Conde, uma das maiores redes de farmácias do país e que até este momento reúne 270 unidades. Atualmente, a rede emprega cerca de 4.500 pessoas realizando 100 mil atendimentos por dia em mais de 80 municípios.

Em 2021, o grupo inaugurou um novo Centro de Distribuição em São José dos Campos, com cerca de 13 mil m². Para 2022, está prevista a inauguração de um laboratório de medicamentos, que vai integrar o complexo de laboratórios MCG, que já conta com um laboratório de suplementos alimentares e outro de perfumaria e cosméticos.

Grupo Farma Conde

Reconhecimento

Por sua atuação como empresário e pelas atividades desenvolvidas no campo social, Manoel Conde Neto recebeu uma série de homenagens, prêmios e reconhecimentos ao longo dos anos. Já foi agraciado com o título de Cidadão Honorário em quatro municípios: Ubatuba, Aparecida, Barretos e mais recentemente São Paulo. Em São José dos Campos, Manoel recebeu da Câmara Municipal o Diploma de Reconhecimento Público, em 2013.

No ano de 2020, o empresário decidiu apoiar os municípios do Estado de São Paulo no combate ao coronavírus. Para tanto, a empresa investiu cerca de R$ 5 milhões na aquisição de equipamentos e contratação de pessoal para promover a desinfecção de vias públicas.

Para realizar o serviço, a Farma Conde utilizou 12 tratores e pulverizadores de grande porte abastecidos com hipoclorito de sódio. No total, cerca de 120 cidades foram contempladas com o serviço.

Além disso, o Grupo participou da construção do Hospital de Retaguarda de São José dos Campos, implantado para o enfrentamento da pandemia, na qual investiu R$ 2 milhões.

Neste ano de 2021, Manoel Conde Neto idealizou um novo projeto de apoio às autoridades públicas no combate à pandemia. O projeto prevê a doação de 100 mil cestas básicas e R$ 20 milhões em complexos vitamínicos para as cerca de 80 cidades que sediam lojas da Farma Conde. Previsto para ser realizado ao longo de 2021 e 2022, as doações já contemplaram mais de 50 municípios.

Nome completo: Manoel Conde Neto

Local de Nascimento: Paraguaçu Paulista (SP)

Data: 05/05/1969

Filiação: Ariovaldo Conde

Norma Magali Simonetti Conde

Cônjuge: Cláudia Conde

Filhos: 01

Formação: Direito/Administração/Economia

Cargo: Presidente do Conselho do Grupo Farma Conde