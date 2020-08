Viajantes recomendam rotas para passeios de carro por cada uma das regiões do Brasil

As dicas da Booking.com incluem rotas como RJ – Petrópolis, a Rota Romântica no Rio Grande do Sul, a Transamazônica e outras opções para quem busca se aventurar pelo país

Nos últimos meses, diversas viagens foram pausadas, normas de distanciamento social foram estabelecidas e restrições constantes criaram uma nova realidade para os turistas. No entanto, pesquisas da Booking.com mostram que a retomada de viagens, quando for segura, ainda está na mente de muitos brasileiros. Afinal, os viajantes do país estão entre as 15 nacionalidades que mais criaram listas de desejos de viagem (wish lists) entre maio e junho na Booking.com. Enquanto protocolos de viagem estão sendo revisados e redefinidos ao redor do mundo, há uma tendência de que haja maior interesse, em um primeiro momento, por viagens nacionais e de curta distância, dentro de uma região ou estado – o que faz com que viajar de carro seja uma ótima opção.

Com isso em vista, a Booking.com montou uma lista de roteiros para viagens de carro próximos às principais capitais do país para os viajantes que queiram sentir o vento no rosto novamente. O Brasil tem uma história rica e paisagens deslumbrantes que podem ser experienciadas em uma road trip, e a seleção inclui algumas das opções de viagem mais recomendadas por visitantes internacionais ao Brasil, de acordo com dados de aluguel de carros* da Booking.com. Veja abaixo:

Região Sudeste: Rio de Janeiro – Petrópolis

Para quem ama viajar de carro e, ainda assim, não quer se afastar muito das grandes cidades, os 70km entre Petrópolis e Rio de Janeiro são a rota ideal. Trata-se de uma estrada histórica, tendo sido a primeira a ser pavimentada no Brasil, e nela viajantes têm a chance de conhecer diversas reservas biológicas, como o Parque Nacional Municipal de Taquara e as de Arara e Tinguá, entre outras.

Região Sudeste: São Paulo – Rio de Janeiro

A rota entre São Paulo e Rio de Janeiro foi uma das mais recomendadas por visitantes estrangeiros na plataforma. Entre o litoral norte de São Paulo e o litoral sul do Rio de Janeiro há diversas praias paradisíacas e praticamente intocadas para se conhecer e aproveitar. A região é chamada de Costa Verde, e inclui destinos como Ubatuba, onde, além das praias deslumbrantes, é possível aproveitar bares e restaurantes à noite; a Praia do Sono, ideal para quem busca uma experiência mais isolada e tranquila; Paraty, cidade histórica com uma arquitetura antiga e colorida, ruas de paralelepípedo, trilhas e passeios diversos; e Angra dos Reis, um paraíso que reúne quase uma centena de ilhas, uma fauna rica e inúmeras opções de hotéis para todos os gostos e bolsos.

Região Sudeste: São Paulo – Campinas

A região de Campinas é uma outra queridinha dos estrangeiros que visitam o Brasil e, nos seus arredores, há alguns passeios de carro tranquilos que prometem encantar viajantes. A Fazenda Tozan é uma opção para os adeptos do turismo rural – lá é possível aprender muito sobre a cultura cafeeira, além de haver degustação de cafés colhidos no local e um museu do café para se visitar. Já nos distritos de Sousas e Joaquim Egídio, próximos a Campinas, ruas de paralelepípedo, construções históricas, atividades ao ar livre (como tirolesa, arvorismo e sky jumping) e gastronomia são as principais atrações e prometem alegrar o dia de quem busca descanso e contemplação.

Região Sul: Rota Romântica, no Rio Grande do Sul

Na serra gaúcha, entre as cidades de Porto Alegre e Gramado, encontra-se a que ficou popularmente conhecida como Rota Romântica. Ideal para quem curte viajar com calma e aproveitar paisagens lindas, especialmente no outono, em que a natureza que contorna a estrada é colorida de dourado e vermelho. Muitas das cidades nessa rota têm em suas raízes culturais uma forte influência alemã – seja na arquitetura, no comportamento ou mesmo na gastronomia local. Outras foram colonizadas por italianos, e a mistura entre estas duas influências, a portuguesa e a dos nativos brasileiros está no DNA cultural do Rio Grande do Sul.

Região Centro-Oeste: Transpantaneira, entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul

Essa rota é para quem está disposto a dar um passo além na aventura e exploração da natureza, já que o Pantanal, área que engloba partes do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, é um dos ecossistemas mais ricos e únicos do Brasil. A Transpantaneira é uma estrada antiga e de terra, com 165km de extensão, que demanda um veículo 4×4 para ser atravessada. Viajantes corajosos que encararem esse desafio serão recompensados com a vista de belos pântanos e uma riqueza inigualável de flora e fauna, incluindo espécies únicas de pássaros, capivaras, crocodilos e, se derem sorte, até mesmo um jaguar.

Região Norte: Transamazônica

A Transamazônica é uma estrada enorme, construída pelo regime militar brasileiro nos anos 70. É constituída de partes pavimentadas e de terra, que atravessam sete estados – Paraíba, Ceará, Piauí, Maranhão, Tocantins, Pará e Amazonas – entre as regiões Norte e Nordeste do país. Alguns de seus trechos adentram a Floresta Amazônica, a maior floresta tropical do mundo, onde é possível experimentar uma conexão única e profunda com a natureza. Esse roteiro é mais indicado aos que buscam aventura, mas há centenas de cidades ao longo da estrada onde é possível parar por alguns dias, caso você esteja buscando paz e tranquilidade.

Região Nordeste: Rota das Emoções, entre Ceará, Piauí e Maranhão

Essa é uma das rotas mais incríveis do Brasil, envolvendo várias cidades entre os estados do Ceará, Piauí e Maranhão. Nessa rota, viajantes encontrarão a praia de Jericoacoara, uma das mais famosas do Brasil, além dos Lençóis Maranhenses, um parque nacional cujo interior é composto por dunas de areia. Na estação chuvosa, os vales entre essas dunas se enchem de lagos de água fresca, devido à impermeabilidade do solo, formando uma das mais belas paisagens do mundo. O parque também é lar de muitas espécies animais. A Rota das Emoções também envolve muitas outras praias, paisagens e experiências fantásticas. É importante reforçar, no entanto, que é uma rota longa e que viajantes dispostos a encará-la devem separar pelo menos dez dias para isso.

Os que buscam uma experiência mais curta na região podem aproveitar o trecho entre Fortaleza e Jericoacoara, uma estrada de terra de 300km que demanda um veículo 4×4 e recompensa os viajantes com praias deslumbrantes. Dica: se puder, contrate um guia local para lhe acompanhar nessa estrada e ajudá-lo a aproveitar este passeio ao máximo!

Região Nordeste: Recife – Natal

Este último roteiro, que ocupou o terceiro lugar entre as recomendações de road trip feitas por estrangeiros no Brasil, é ideal para quem tem mais tempo e disposição. Considere uma viagem de carro de quinze dias, saindo de Natal com destino a Recife e passando, no meio, por João Pessoa. Dica: viaje em meses quentes, mas de baixa temporada – como setembro e outubro – para garantir bons preços e menos aglomeração. Um roteiro mais agitado deve considerar cinco dias em cada estado, com visita a duas praias por dia, passando por regiões incríveis como Ponta Negra e o Forte dos Reis Magos, no Rio Grande do Norte. Na Paraíba, especificamente na capital João Pessoa, a Areia Vermelha (à qual se chega por um passeio de barco) é uma das principais pedidas e reúne opções incríveis de restaurantes para os amantes da gastronomia. O centro histórico de João Pessoa também é parada obrigatória! Por fim, após viagem de João Pessoa a Recife (cerca de 6h de estrada) vale a pena conhecer o centro histórico da capital pernambucana e, em seguida, desbravar o litoral sul do estado, que inclui praias lindas, como Ipojuca e Porto de Galinhas, onde é possível desfrutar de piscinas naturais, passeios de jangada, ótimos restaurantes e mais!

