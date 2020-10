Azul, Itaú Unibanco e Visa lançam cartão com foco na retomada do Turismo

Depois de tantos meses em isolamento social devido à pandemia, muita gente aguarda ansiosamente pela próxima viagem. Enquanto o Turismo se prepara para a retomada, Azul, Itaú Unibanco e Visa lançam o Azul Itaucard Visa Infinite, um dos cartões com a melhor pontuação do mercado e benefícios para os viajantes mais exigentes – que incluem companion pass e upgrade tanto para a Azul Business quanto para a categoria Diamante TudoAzul, além da possibilidade de isenção na anuidade, entre outros. Para comemorar o lançamento, os clientes também podem ganhar bônus em pontos, e a Azul irá adesivar um avião modelo Airbus A320neo com a família de cartões e dar à aeronave um novo nome de batismo: Azul Infinite.





John Rodgerson, presidente da Azul

“Estamos lançando o produto mais inovador e atrativo em termos de benefícios para o cliente de todo o mercado. A estreita parceria entre nós, o Itaú Unibanco e a Visa fará com que o consumidor usufrua de exclusividades em diversas frentes, como a conversão de pontos diferenciada, upgrades, passagens grátis e pontos que não expiram, que poderão ser resgatados em passagens aéreas e demais produtos do Shopping TudoAzul e da Azul Viagens, nossa operadora de turismo”, ressalta John Rodgerson, presidente da Azul.





Rubens Fogli, diretor do Itaú Unibanco

“A boa notícia para a Economia, no que tange ao Turismo, é que já percebemos sinalizações de aquecimento no uso dos cartões para a compra de passagens, hospedagem e afins, com tendência positiva de crescimento e intensificação ainda neste fim de ano. E para o cliente mais cuidadoso, que aguardou mais, a boa notícia é a chegada ao mercado deste novo cartão com características premium, que o colocam muito à frente da proposta de outros produtos similares”, diz Rubens Fogli, diretor do Itaú Unibanco.



“Entendemos que, mais do que nunca, esse público está procurando experiências memoráveis e qualidade altíssima nos serviços que está consumindo. O Azul Itaucard Visa Infinite é uma soma destes dois atributos. Quem tiver o cartão terá à disposição uma série de seguros, benefícios e proteções que facilitam o dia-a-dia de qualquer pessoa, ajudando a economizar um bem muito precioso para todos nós: o tempo”, afirma Fernando Pantaleão, vice-presidente de Vendas e Soluções para o Comércio da Visa do Brasil.









Cartão Azul Itaucard Visa Infinite

Benefícios e condições exclusivas

Com o Azul Itaucard Visa Infinite, passagens, pontos e demais produtos do Shopping TudoAzul, Clube TudoAzul e da Azul Viagens têm 10% de desconto. Em todas as compras realizadas, o cartão acumula pontos que não expiram: são 3 pontos a cada dólar gasto nas transações nacionais e 3,5 nas internacionais. E para membros do Clube TudoAzul, o acúmulo promocional é de 4,5 pontos nas transações nacionais, e 5,25 nas internacionais. Além disso, o plástico pode ter até 5 adicionais grátis, que se valem dessas mesmas condições e ainda ajudam o titular a conquistar a anuidade grátis, favorecendo toda a família.



A isenção no pagamento da parcela mensal da anuidade, no valor de R$ 100, se dá quando os gastos na fatura do período, considerando os efetuados por titular e dependentes, atingem R$ 20 mil ou mais. Se a fatura chegar a esse valor nos três primeiros meses de uso dos cartões, o cliente ganha 60 mil pontos como bônus – que, sozinhos, podem ser suficientes para custear as passagens para uma viagem na América Latina ou, em alguns casos, até aos Estados Unidos. Se não chegar, mas atingir R$ 10 mil ou mais, o desconto na anuidade será de 50% naquele mês.



Quanto mais gastos concentrados nos cartões, mais pontos acumulados também. Ao completar 50 mil pontos, o titular passa a ter direito ao companion pass, – a credencial para que ele leve, sem ter que comprar outra passagem, um acompanhante em viagens pelo Brasil ou ao exterior. A cada 12 meses, ele pode usar 2 vezes o benefício e ter passagens grátis (ida e volta) para seu acompanhante – em 1 voo nacional e 1 internacional ou em 2 viagens a localidades brasileiras.



Com a mesma pontuação e cumulativamente ao companion pass, o titular tem a chance de ter upgrade para a Classe Azul Business e fazer uma viagem mais confortável, 2 vezes a cada 12 meses – quando houver disponibilidade de poltrona.



Os benefícios se estendem ao transporte das malas: o cartão dá direito ao despacho gratuito de 3 bagagens em voos domésticos, 1 bagagem em voo na América do Sul e outras 3 bagagens em voos para Europa ou Estados Unidos. O cartão ainda oferece como vantagens o check in e embarque prioritários, antecipação gratuita de voos, 2 acessos anuais a salas LoungeKey distribuídas por todo o mundo, utilização ilimitada do Espaço Azul e acesso às salas VIP de Congonhas (São Paulo) e Viracopos (Campinas), além de 2 diárias grátis na locação de automóveis da Unidas.



E oferece ainda: Visa Concierge, acesso ao programa Visa Luxury Hotel Collection e seguros de viagem para emergências médicas internacionais e proteção de preço. Com o upgrade para a categoria TudoAzul Diamante, o cliente também terá acesso a benefícios voando pela parceira United Airlines, como bagagem extra e embarque e check in prioritários.







Cliente pode ter acesso imediato a desconto com o Primeira Compra

Lançado recentemente, o Primeira Compra é um recurso que dá ao cliente a oportunidade de solicitar o Azul Itaucard Visa Infinite ou outro produto da família Azul Itaucard pelo site ou app da Azul e, uma vez aprovado, aproveitar de imediato o desconto de 10% no valor do bilhete e outros produtos da companhia aérea. Por meio dele, o cliente emite um cartão online com comodidade e começa a utilizá-lo logo em seguida, depois de apenas alguns cliques e sem ter que aguardar a chegada do plástico em casa. O recurso representa um passo importante na direção do que é esperado para o cenário de open banking, valendo-se da exposição de APIs e integração de plataformas, que, para o consumidor, resultam em uma experiência 100% digital fluida e segura.





Azul Itaucard Visa Infinite

Os interessados também podem solicitar o Azul Itaucard Visa Infinite pelo endereço http://tudoazul.voeazul.com.br/web/azul/cartao

Azul

A Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL) é a maior companhia aérea do Brasil em número de voos e cidades atendidas, com 916 voos diários e 116 destinos. Com uma frota operacional de 140 aeronaves e mais de 13.000 funcionários, a Companhia possui 249 rotas em 31 de dezembro de 2019. Em 2020, a Azul foi eleita pela primeira vez a melhor companhia aérea do mundo pelo TripAdvisor Travelers’ Choice, sendo a única empresa brasileira a receber este reconhecimento na história da premiação. A Azul foi eleita em 2019 como a melhor companhia aérea regional da América do Sul pelo nono ano consecutivo pela Skytrax. Adicionalmente, em 2019, a Azul ficou entre as dez primeiras companhias aéreas de baixo custo mais pontuais do mundo, de acordo com a OAG. Para mais informações, visite www.voeazul.com.br/ri

Azul Itaucard Visa Infinite

Itaú Unibanco

O Itaú Unibanco é o maior banco privado da América Latina. Fundado no Brasil há 95 anos, está presente em 18 países e conta com mais de 90 mil colaboradores. Tem uma rede de atendimento composta por aproximadamente 4,5 mil agências e postos de atendimento no Brasil e 400 agências na América Latina. É um banco universal, que oferece produtos e serviços financeiros a clientes pessoas físicas e empresas em todos os segmentos. Empresa de capital aberto, o Itaú Unibanco possui atualmente cerca de 500 mil acionistas.

Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE:V) é a empresa líder em pagamentos digitais no mundo. Nossa missão é conectar o mundo por meio do que há de mais inovador, confiável e seguro em meios de pagamentos – permitindo que pessoas, negócios e economias prosperem. Nossa avançada rede de processamento global, a VisaNet, oferece pagamentos seguros e confiáveis em todo o mundo e é capaz de processar mais de 65.000 transações por segundo. O foco implacável da empresa em inovação é um catalisador para o rápido crescimento do comércio conectado em qualquer dispositivo e uma força motriz por trás do sonho de um futuro sem dinheiro em papel para todos, em todos os lugares. À medida que o mundo passa do analógico para o digital, a Visa insere sua marca, produtos, pessoas, rede e escala para remodelar o futuro do comércio. Para mais informações visite www.visa.com.br ou acompanhe nossa página no LinkedIn. Para saber mais sobre como a Visa realiza suas transações clique aqui.