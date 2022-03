4 dicas para fazer um cruzeiro perfeito pelo mediterrâneo

De todas as opções de viagem de cruzeiro disponíveis para a Europa, o mediterrâneo é certamente a que oferece as melhores coisas a se fazer. Podemos encontrar muita arte, cultura, praia, boutiques e cafés chiques. Tudo que existe de melhor no mundo em termos de pontos turísticos e boas atividades encontramos por lá.

Se você já decidiu que quer fazer um cruzeiro mediterrâneo marítimo, temos algumas dicas que vão fazer com que sua viagem além de inesquecível, seja segura e agradável. Confira abaixo nossas dicas para o ter a melhor experiência ao fazer um cruzeiro pelo mediterrâneo:

1 – Melhor época para fazer um cruzeiro no Mediterrâneo

O começo da primavera e o fim do outono são as épocas que oferecem as tarifas mais competitivas em qualquer operadora de cruzeiros marítimos, além de ser uma época onde o porto fica mais vazio e as temperaturas são mais agradáveis.

Nesta época pode-se encontrar muito mais atrações abertas ao público, já que é sabido que os europeus costumam tirar o mês de agosto de folga, desta forma, vários restaurantes e outros estabelecimentos fecham no meio do verão.

Por outro lado, se o cruzeiro for feito em família com crianças, a época de junho a agosto pode ser melhor, já que as instalações do navio que são voltadas para as crianças funcionam a todo vapor.

2 – O que levar para um cruzeiro de verão no Mediterrâneo

Se você pretende fazer seu cruzeiro no mediterrâneo durante o verão é recomendado que leve protetor solar, chapéu, guarda-chuva e incremente a sua mala com roupas leves e mais simples. Nunca se esqueça da água, manter-se hidratado no verão do mediterrâneo é muito necessário.

A composição da mala deve ser feita em sua maioria com roupas leves, mas é bom lembrar que a noite pode fazer um pouco de frio, portanto, é também recomendado levar alguma jaqueta mais leve ou um suéter.

3 – O que levar para um cruzeiro de inverno no Mediterrâneo

Se você decidiu fazer o seu cruzeiro durante o inverno é bom saber que o tempo nesta época pode ser bem imprevisível.

Como durante o inverno o tempo é mais imprevisível, recomendamos que você prepare a sua mala para todas as estações. Vão existir dias extremamente frios e outros extremamente quentes. Pode-se experimentar esta variação de temperatura até mesmo em um só dia.

Portanto, é interessante levar chapéus, óculos de sol, protetor solar, além de jaquetas, cachecóis e roupas mais pesadas de frio. É sempre bom levar um guarda-chuva, já que nesta época chuvas repentinas podem aparecer.

4 – Leve algum dinheiro na moeda local

Não importa para onde é o cruzeiro marítimo que você faça. É sempre muito importante ter algum dinheiro em moeda local para emergências, presentes, táxis e outros imprevistos que possam surgir.



Diversos países que você visitará no mediterrâneo utilizam o Euro, incluindo a Espanha, Itália, França e Grécia. Antes de embarcar no seu cruzeiro, verifique os locais que você irá visitar e compre algumas notas da moeda correspondente com antecedência.

Agora que já listamos dicas infalíveis, prepare-se para sua viagem e desfrute de toda a beleza e exuberância que somente o mediterrâneo pode oferecer.

Imagem de Susann Mielke por Pixabay