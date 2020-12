4 passeios para aproveitar Campinas em um fim de semana

Cidade do interior com cara de metrópole, Campinas tem muito a oferecer aos moradores e visitantes

Campinas está localizada a pouco mais de 90 quilômetros da capital São Paulo, e une características marcantes de uma cidade do interior com o agito de uma metrópole. Sendo o terceiro município mais populoso do estado, Campinas é conhecido por ser um importante polo industrial, mas também pela boa infraestrutura aos moradores, que reflete na qualidade de vida, grandes universidades na região e preservação das áreas verdes.

Para quem quer se desconectar da correria da capital, pode buscar Campinas como um refúgio, mas sem perder as comodidades que uma grande cidade possui. Confira o que fazer em Campinas em um fim de semana e aproveite o destino:

1. Passeio de Maria Fumaça

Mantida pela Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF), a Estação Anhumas é responsável pelo passeio turístico de Maria Fumaça na região, que liga Campinas a Jaguariúna durante um percurso de cerca de 24 quilômetros.

Antes de dar início ao passeio, monitores ensinam sobre o funcionamento da máquina aos viajantes. O início do passeio passa por condomínios residenciais, mas a vista melhora na sequência, com fazendas de café, em que os monitores contam sobre a história local. Chegando até o ponto final do destino, é possível passear por feirinhas de artesanato e restaurantes da região. Esse passeio é ideal para quem gosta de história.

2. Lagoa do Taquaral

A Lagoa do Taquaral faz parte do maior parque da cidade e tem como principal atração turística uma réplica da Caravela Anunciação – que trouxe Pedro Álvares Cabral ao Brasil.

Aos adeptos à atividade física, no entorno da lagoa há uma ciclovia e pista de caminhada. Já para quem deseja fazer um piquenique em família, ou mais romântico, deve achar um espaço ideal entre as centenas de árvores no parque.

A Lagoa do Taquaral conta também com o Museu Dinâmico, localizado dentro do parque, com sessões de planetário.

3. Bosque dos Jequitibás

Com minizoo, serpentário e Museu de História Natural, o Bosque dos Jequitibás foi inaugurado em 1880, e é o maior espaço verde na região central da cidade.

Ideal para quem gosta de ter contato com a natureza e conhecer mais sobre ciências e história. É, sem dúvidas, um passeio divertido e educativo tanto para adultos quanto para as crianças.

4. Cambuí

Para quem pensa que Campinas garante só passeios com contato com a natureza está enganado! Para os que buscam uma animação a mais, podem conhecer o bairro do Cambuí – conhecido por ser o bairro do agito na cidade. Próximo ao centro, Cambuí garante dezenas de bares e restaurantes para os mais variados gostos gastronômicos.