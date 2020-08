Vantagens das panelas de ferro fundido

Só de imaginar aquele prato favorito da família sendo feito, já ficamos com água na boca, não é? Os utensílios de cozinha usados na preparação são importantes, alguns dão até mais sabor, como o caso das panelas de ferro fundido!

Lembrado pelo visual tradicional de Minas Gerais e do interior, o jogo de panela de ferro tem mais vantagens do que você pensa! Separamos as principais:

Antiaderente

Quantas vezes você já se irritou na hora de lavar a panela com o resto de comida grudado ao fundo? Ou jogou mais óleo no alimento para não grudar? Aposto que muitas! Com uma frigideira de ferro ou outro modelo feito com o material, você não terá esse problema!

Assim, a primeira vantagem que destacamos é a capacidade antiaderente! Vale lembrar que embora tenham panelas com outros materiais que dizem não grudar, é importante estar atento, uma vez que muitas utilizam substâncias que não fazem bem para a saúde! Sem contar que costumam ter um preço elevado.

Comida mais saudável

Como consequência do fator antiaderente explicado acima, você usa menos óleo no preparo dos alimentos. Portanto, a comida fica saborosa e mais saudável! Na bifeteira de ferro, por exemplo, as carnes ganham uma “crosta” marrom, selando o bife. Tudo isso, sem precisar utilizar muito óleo!

Outra vantagem em relação à saúde é que as comidas ficam mais nutritivas quando preparadas nas panelas de ferro. O material, que muitas pessoas têm a visão de que é tóxico, faz muito bem para o nosso organismo.

Os utensílios liberam uma pequena quantidade de óxido de ferro que se incorporam nos alimentos. Você sabia que isso ajuda evitar diversos problemas, como a anemia?

Alta durabilidade

Se você está cansado de comprar panelas e elas se deformarem ou quebrarem rapidamente, as panelas de ferro fundido são as melhores opções quando o assunto também é durabilidade. Podendo suportar altas temperaturas, são resistentes e eficientes!

Existem diversos modelos!

Precisa de uma panela para fazer ensopado? Que tal uma caçarola de ferro? Mas se está pensando em um utensílio mais fundo e arredondado, também é possível encontrar o caldeirão de ferro!

Além dessas, existem as frigideiras, bifeteiras e outros modelos para você fazer a sua comida preferida! São versáteis, sendo usadas tanto no almoço de família, como no self-service de restaurantes.

Visual charmoso

E como se todas as vantagens acima não fossem suficientes, as panelas ainda contam com um visual charmoso! E se você não gosta do tradicional, fique tranquilo! Hoje em dia, as panelas ganharam detalhes diferentes!

Panelas com alças de madeiras, de silicone colorido, com tampa de vidro e diversos outros acessórios que vão deixar a sua cozinha mais bonita!

Imagem de Paul Heubusch por Pixabay