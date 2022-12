As cores do verão 2023: quais são as tendências?

As cores do verão são sempre um assunto quente. Todo mundo quer saber quais serão as tendências para a próxima temporada e como elas se encaixam nas suas roupas e acessórios.

Em 2023, as cores prometem ser vibrantes e cheias de vida, mas também há algumas cores mais sóbrias que estarão em alta. Estas são algumas das principais tendências de cor para o próximo verão:

Vermelho: o vermelho é uma cor quente e vibrante que sempre está em alta durante o verão. Este ano, as tonalidades mais intensas de vermelho estarão em evidência, então escolha peças que realçam o seu bronzeado.

Laranja: outra cor quente que será tendência neste verão é o laranja. As tonalidades mais claras de laranja são perfeitas para os dias mais quentes, enquanto as mais escuras são ideais para a noite.

Amarelo: o amarelo é uma cor alegre e solar que sempre está presente nas coleções de verão. Este ano, as tonalidades mais vivas de amarelo estarão em alta, então escolha peças que realçam o seu bronzeado.

Verde: o verde é uma cor refrescante e perfeita para o verão. Este ano, as tonalidades mais claras de verde estarão em alta, então escolha peças que realçam o seu bronzeado.

Azul: o azul é uma cor refrescante e perfeita para os dias quentes do verão. Este ano, as tonalidades mais claras de azul estarão em alta, então escolha peças que realcem o seu bronzeado.

Vermelho: o tom mais quente do verão 2023

Vermelho é a cor tendência para o próximo verão. Celebridades da moda e designer de estilo mostram que essa cor é agora um dos principais elementos essenciais para qualquer look moderno. A textura e a profundidade do vermelho são incomparáveis ​​e garantem que suas roupas sejam destacadas na multidão.

Encontre peças que se destacam e use-as com seus tons de cor preferidos. Além das roupas, aposte nos acessórios como bonés personalizados para arrasar nesse verão e atualizar seu visual!

Branco: o clássico que nunca sai de moda

O verão tem lá suas tendências, mas o básico que nunca sai de moda é o branco. É uma cor que harmoniza com tons vibrantes e alegres e que sempre combina com o calor do verão. É uma cor versátil e que não sai de moda, que pode ser combinada com quase tudo e que transparece o bom gosto e luxo.

Para o verão do próximo ano, o branco será o clássico que permite que você construa looks únicos e inovadores para cada situação.

Amarelo: a cor mais alegre do ano

O verão 2023 será muito alegre e divertido, com a cor amarela irradiando felicidade e energia renovada. Diversas grifes de moda usarão essa cor, que podemos encontrar em roupas, sapatos, acessórios e até mesmo maquiagem. O amarelo traz um brilho ao verão, que além de chamativo, é animador.

É a cor da esperança, da luz e do otimismo. Por isso, não haverá um único look aborrecido no ano novo.

Algodão Doce: o azul bebê que fica perfeito em qualquer look

A temporada de verão vem com grandes mudanças na moda. Uma tendência que está tomando conta das passarelas é o azul bebê, conhecido como Algodão Doce. As mulheres de todo o mundo estão adotando esse tom para criar looks marcantes.

Esta cor é a cor do otimismo e da criatividade. Ela pode ser usada para criar looks que vão desde os elegantes bonés personalizados aos conjuntos de roupas mais modernos. Além disso, essa cor é uma ótima opção para se divertir no verão. Tudo isso torna o Algodão Doce a cor perfeita para looks.

Caramelo: o nude ideal para as mulheres de pele morena

O caramelo é o nude ideal para mulheres de pele morena. É o tom acolhedor para as noites quentes da estação e está inspirado nos desfiles das principais grifes.

É uma cor quente e alegre que dá ao visual um toque de luxo. Esta cor está cheia de significado: ela é uma cor neutra, mas tem um toque de sensualidade e charme, que destaca qualquer look. Para obter o melhor resultado, combine a cor com outros tons pastel e acessórios modernos. O caramelo é a cor certa para a estação mais quente do ano.

Rosa Quente: os tons terrosos são uma das principais tendências da estação

O verão de 2023 traz consigo um retorno das cores terrosas. O Rosa Quente é a cor predominante desta estação, mostrando-se em roupas, calçados e acessórios. Esta tendência garante que estas nuances carregadas deixam os looks ainda mais quentes na estação mais quente do ano.

As cores terrosas possuem a capacidade de trazer a sensação de calor, tornando-se a tonalidade ideal para o verão. Seja em vestidos, bonés personalizados, calças, saias ou camisetas, o Rosa Quente deve estar presente nos guarda-roupas.

Conclusão

O verão 2023 trará muitas mudanças em relação às cores de moda e tendências. Os tons vibrantes de verde e laranja foram particularmente populares, juntamente com os tons pastel e tons terrosos. Estas cores são claras, juvenis e refrescantes, tornando-as adequadas para a estação e clima.

Além disso, elas criam um estilo original que usamos desde então. Uma mistura de imagens e cores vibrantes foi o resultado, tornando o verão 2023 uma estação vibrante e colorida.

Foto de Pixabay: https://www.pexels.com/pt-br/foto/fotografia-em-close-de-diferentes-tipos-de-cores-de-papel-40799/