Entenda o que significa conversão no marketing digital

Um dos termos mais utilizados no marketing digital é conversão. Você sabe o que significa? As estratégias de marketing de performance usada pelas empresas tem o objetivo de aumentar essa taxa de conversão, portanto é importante entender o conceito. Continue lendo para saber mais!

O que é conversão?

De maneira geral, podemos definir conversão como alguma ação que o usuário realizou no site. Essa atitude precisa ter um valor mensurável. Não precisa ser a venda em si, mas “passos” para estar mais perto do objetivo central da página.

Assim, as ações podem ser:

entrar em contato;

cadastrar o email;

baixar o e-book;

compartilhar posts;

preencher formulário;

realizar a compra.

Uma agência de marketing digital realiza um serviço para melhorar o número de conversões, trazendo os melhores resultados para o negócio. Cada loja tem as suas necessidades, condições financeiras e preferências, por isso as estratégias podem variar.

Estratégias de marketing digital

Existem diversas estratégias utilizadas para aumentar a presença digital e vender online. Duas são bastante conhecidas e geram ótimos resultados: seo e links patrocinados.

As duas são eficientes e podem ser complementares em diversos casos. Conheça um pouco sobre elas:

SEO

Se o foco é a busca orgânica, a consultoria seo é a melhor opção. Para ocupar as primeiras posições do google, é preciso melhorar uma série de fatores. Com uma boa pesquisa de palavras-chave, conteúdos relevantes, termos utilizados nos locais estratégicos, otimização de sites e outros pontos, é possível subir de posição no buscador.

Vale lembrar que estar nas primeiras posições é sinônimo de maior visibilidade e, consequentemente, mais chances de aumentar a taxa de conversão.

Links patrocinados

Outra estratégia é utilizar ogoogle ads para fazer anúncios no google, ganhando destaque e possíveis clientes. Você pode fazer campanhas segmentando o público e região, tendo mais probabilidade de alcançar pessoas interessadas no seu produto.

Facebook ads e Instagram ads também são maneiras de melhorar os resultados, uma vez que a sua empresa irá aparecer no feed das redes sociais das pessoas.

Analise a taxa de conversão

Independente da estratégia escolhida, analisar a taxa de conversão é necessário. É a partir destes dados que você saberá se o trabalho está dando resultado, o que está dando certo e o que está dando errado. Com isso, você conseguirá melhorar as estratégias e alavancar as suas vendas!

