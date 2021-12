Ronda Ostensiva: Jacareí anuncia ROMU para reforçar a segurança

A Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão, anunciou a criação do pelotão de ROMU (Ronda Ostensiva Municipal), para atender as operações de maior complexidade, principalmente sobre perturbação de sossego e distúrbios civis. A divulgação foi feita na última sexta-feira (3), durante a entrega dos brevês aos integrantes do grupamento, em cerimônia no Teatro Ariano Suassuna.

ROMU (Ronda Ostensiva Municipal)

O pelotão é composto por 28 guardas civis, que foram selecionados e participaram de treinamentos e capacitações por dois meses, em ações de Controle de Distúrbio Civil, Combate em Ambiente Confinado, Atendimento Pré-Hospitalar Tático, Patrulhamento Motorizado e Direito Penal, Administrativo e Direitos Humanos.

Segurança Pública

“Os guardas civis integrantes da ROMU foram extensamente capacitados, receberam nova infraestrutura e equipamentos, e estarão prontos para atender Jacareí com alto nível de atuação em segurança pública”, destaca o secretário de Segurança e Defesa do Cidadão de Jacareí, Rafael Júlio.

Finalizado o período de treinamento, a equipe passará por estágio de patrulhamento, quando serão avaliadas conduta, capacidade técnica e aplicação dos conhecimentos adquiridos.

O pelotão terá também o emprego de viatura customizada, equipada com nova estrutura de proteção, em conjunto com ferramentas de atuação como coletes balísticos modulares, escudos de proteção e equipamentos de dissipação de tumultos.

Legenda: Guardas civis que vão atuar na ROMU recebem brevês